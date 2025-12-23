Reconciliación política en México: el debate que incomoda a la 4T
¿México necesita reconciliación política o sólo estamos viendo una estrategia de poder?
En este análisis se cuestiona el discurso oficial del Gobierno, la visión de la 4T sobre el “pueblo”, el trato a la oposición y el verdadero significado de reconciliarse en un país con profundas diferencias sociales y políticas.
Desde el papel de Morena y sus aliados hasta el panorama rumbo a las elecciones de 2027, Javier Solórzano plantea una reflexión directa y crítica sobre cómo se ejerce el poder y a quiénes se escucha… y a quiénes no.
Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.
