Relación México-EU entra en nueva fase de confrontación

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El periodista Javier Solórzano consideró que el tema de la relación entre México y Estados Unidos se convirtió en una de las principales vertientes del debate político nacional tras el discurso pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conmemoración de los dos años de su triunfo electoral.

Según expuso, aunque el mensaje tuvo como propósito hacer un balance de Gobierno, el fondo del discurso estuvo enfocado en la defensa de la soberanía nacional frente a lo que calificó como una posible injerencia estadounidense.

“Fue una abierta y definitiva arenga para que se defienda la soberanía en contra de la injerencia de los Estados Unidos”, afirmó.

Solórzano sostuvo que, pese a que la mandataria señaló que sus críticas estaban dirigidas a grupos ultraderechistas y no directamente al presidente estadounidense Donald Trump, el mensaje es interpretado de otra manera.

Los señalamientos de Estados Unidos y el caso de Sinaloa

También se refirió a la situación de los llamados “10 de Sinaloa”, tema que ha generado fricciones entre ambos países.

A su juicio, el discurso presidencial colocó a estas personas en una posición cercana a la inocencia, pese a los procesos que enfrentan ante autoridades estadounidenses.

Asimismo, planteó que podrían surgir nuevos nombres de personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada, los cuales ya estarían bajo observación de autoridades de Estados Unidos.

Justicia estadounidense y relación bilateral

El sistema de justicia estadounidense opera bajo mecanismos distintos a los de México y destacó el papel de los grandes jurados en la validación de investigaciones judiciales.

“Las pruebas que enviaron son las pruebas que aprobó un gran jurado”, comentó.

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