Venezuela y el “Mayo” Zambada, dos temas que competen a México

El periodista Javier Solórzano reflexiona en su videocolumna de este martes 30 de julio sobre dos acontecimientos que tuvieron lugar este fin de semana y que competen a México. Todo, en “pleno desarrollo de los Juegos Olímpicos”.

Por un lado, Solórzano plantea el tema de las elecciones en Venezuela, ya que asegura “genera mucha confusión el desarrollo del proceso electoral”. Explica las diferentes posturas que se han originado al respecto, incluyendo la de México.

Nuestro colaborador asegura que las elecciones en Venezuela son “cuestionables”, al grado de que Maduro ha roto relaciones con siete países.

“[A Maduro] no le gusta que le digan cómo se ven las cosas desde afuera y ha roto relaciones con siete países. Por lo menos, ha expulsado inmediatamente a embajadores de siete países de la región”.

En segundo lugar, Solórzano aborda el tema de la detención de Ismael el “Mayo” Zambada, la cual dice “es una cuestión con carácter de confusión”, ya que, “hay muchas cosas respecto a este caso que son sumamente delicadas”.

“Primero porque corren versiones. No hay una versión oficial, porque también el gobierno de los Estados Unidos no ha dado toda la información a México. México ha reaccionado lentamente como a tumbos, a trompicadas, tratando de juntar información de la cual, al final, se da cuenta que no tiene todos los elementos a la mano para poder entrarle al tema a detalle”.

Javier Solórzano, periodista