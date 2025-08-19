Poco probable, que prospere proyecto del Tribunal Electoral contra Elección Judicial

GENERANDO AUDIO...

Aunque está bien armado el argumento del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón por la anulación de la Elección Judicial, es poco probable que prospere, pues de los cinco que conforman la Sala Superior, tres están a favor de la Presidencia de la República.

En Noticias en Claro, el analista Jesús Silva-Herzog Márquez consideró que, ante la conformación de la Sala Superior, la votación de este miércoles en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se inclinará a favor del gobierno.

Irregularidades en la elección y el rol de los magistrados

Explicó que la denuncia de Reyes Rodríguez señala un operativo sistemático de violaciones a la ley durante el proceso electoral, destacando que la distribución de materiales de campaña, ya prohibida por el Instituto Nacional Electoral (INE), no fue algo aislado, sino una acción organizada.

El analista recordó que el Tribunal Electoral está dividido, con tres magistrados a favor de la presidencia y dos en contra, lo que hace previsible la validación de la elección. Para Silva-Herzog, este desenlace es preocupante, ya que los magistrados parecen estar comprometidos con la coalición política que los designó, lo que pone en riesgo la legalidad e independencia de la justicia.

Asimismo, enfatizó la gravedad de que se haya violado la propia ley establecida para esta elección, con 32 candidatos que no cumplieron con los requisitos mínimos de promedio académico recibieron sus constancias de mayoría. Esta situación, acotó, demuestra la falta de independencia y el control político sobre el Poder Judicial.

Mientras que recalcó que México se convierte en el único país del mundo en elegir a sus jueces por voto popular, va contra los principios que garantizan la autonomía de los jueces frente al poder político. Para él, esta reforma, un sueño del expresidente López Obrador, elimina la discusión saludable entre los tres poderes, ya que todos responden a la misma fuerza política.