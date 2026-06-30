Reportaje del NYT pone presión al Gobierno; reacción de Sheinbaum es entendible

GENERANDO AUDIO...

Los recientes reportajes publicados por The New York Times (NYT) sobre presuntas investigaciones de autoridades de Estados Unidos contra políticos mexicanos fueron analizados por Jesús Silva-Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, quien consideró que estas publicaciones reflejan la continuidad de indagatorias sobre presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado.

Durante su participación en Noticias en Claro, el analista sostuvo que la principal novedad del reporte es que, según la información difundida por el diario estadounidense, habría funcionarios e incluso gobernadores que estarían colaborando con las investigaciones del Gobierno de Estados Unidos, proporcionando información sobre la estructura interna de Morena.

Jesús Silva-Herzog considera relevante el reportaje del New York Times

Para Jesús Silva-Herzog, el trabajo publicado por NYT debe analizarse bajo los estándares periodísticos del medio estadounidense. Señaló que el diario cuenta con mecanismos estrictos para verificar la información antes de su publicación, por lo que dijo que tiende a otorgarle credibilidad al contenido del reportaje.

El académico afirmó que, desde su perspectiva, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum al cuestionar la investigación resulta entendible debido al impacto político que tendría un reportaje de este tipo para su administración y para Morena. No obstante, insistió en que publicaciones similares de la prensa estadounidense han anticipado investigaciones que posteriormente se han dado a conocer de manera oficial.

Durante la conversación, Jesús Silva-Herzog señaló que uno de los temas centrales en la relación bilateral entre México y Estados Unidos es el combate a los presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado.

De acuerdo con Silva-Herzog existe un reconocimiento por parte de funcionarios estadounidenses sobre avances en materia de seguridad; sin embargo, aseguró que, en su opinión, uno de los principales retos sigue siendo actuar contra políticos que presuntamente habrían mantenido relaciones con organizaciones criminales.

El analista añadió que será necesario esperar el desarrollo de las investigaciones y la información que eventualmente hagan pública las autoridades correspondientes para conocer el alcance de estos señalamientos.