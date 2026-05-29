Ugalde alerta: crimen y reelección amenazan la reforma electoral

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El analista político Luis Carlos Ugalde identifica dos focos rojos en la reforma de la reforma electoral… la Cámara de Diputados calla frente a la injerencia que ya domina el territorio: la del crimen organizado.

Se crea una comisión para revisar expedientes de aspirantes, pero no se toca lo que ocurre en campaña: grupos criminales que movilizan votantes, intimidan comunidades y operan casillas.

Y lo más delicado: se abre la puerta para que magistrados electorales se reelijan y permanezcan en sus cargos hasta 18 años… así Morena compra al árbitro.

La reforma de la reforma deja intacta la amenaza criminal que intimida a votantes, impone candidaturas y condiciona casillas a punta de fierro y miedo.

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