Canadá vs México: ¿quién maneja mejor la relación con Trump?

GENERANDO AUDIO...

El analista político Luis Rubio sostiene que “la medida de un Gobierno radica en la eficacia de sus acciones”, no en sus buenas intenciones ni en la elegancia de sus discursos, refiriéndose a la relación de Canadá y México con Estados Unidos, particularmente frente al presidente Donald Trump.

Rubio subraya que Estados Unidos es un país “hiperpoderoso” al que prácticamente ningún país puede enfrentar directamente, “quizá con la sola excepción de China”. En este contexto, tanto México como Canadá enfrentan una realidad incómoda: una fuerte dependencia económica que no puede resolverse en el corto plazo.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.