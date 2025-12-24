El futuro del T-MEC depende más de México que de EE.UU.

| 14:25 | Redacción | Uno TV

El analista Luis Rubio afirmó que el año que está por concluir será emblemático para México por dos razones fundamentales: los cambios constitucionales aprobados recientemente y los esfuerzos del gobierno para preservar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que ambos procesos avanzan en direcciones opuestas.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Te recomendamos:

Elecciones sin disputa: el modelo chileno que exhibe madurez política

Luis Rubio

Elecciones sin disputa: el modelo chileno que exhibe madurez política

China y el desarrollo: una lección sin receta única para México

Luis Rubio

China y el desarrollo: una lección sin receta única para México

Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado reaviva debate sobre democracia en México

Luis Rubio

Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado reaviva debate sobre democracia en México

Crecimiento estancado: lo que frena al país

Luis Rubio

Crecimiento estancado: lo que frena al país

Etiquetas: , , ,