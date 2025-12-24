El futuro del T-MEC depende más de México que de EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

El analista Luis Rubio afirmó que el año que está por concluir será emblemático para México por dos razones fundamentales: los cambios constitucionales aprobados recientemente y los esfuerzos del gobierno para preservar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que ambos procesos avanzan en direcciones opuestas.

