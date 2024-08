La resaca del fin de sexenio de AMLO

“Según dice el dicho ‘después de la borrachera viene la cruda’”, así comienza su reflexión Luis Rubio, haciendo una analogía sobre el término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Después de un sexenio en el cual todos los platos fueron rotos, todos los principios, todos los criterios, todos los mitos que caracterizaban al país han sido rotos, muchos de ellos tenían que haber sido destruidos, y ahora tendrá que venir el periodo de reconstrucción”. Luis Rubio, analista

Rubio destaca que “no importa, quién haya ganado la elección, lo que es importante es que le toca a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, la tarea de empezar a reconstruir al país”.

“Su única posibilidad de éxito, a mi modo de ver, es que empiece la reconstrucción, y eso va a requerir sumar a todos los mexicanos”. Luis Rubio, analista

Sin embargo, “la cruda va a ser fuerte”, dice el experto, ya que sostiene “el país va a encontrarse a final de este año con una situación financiera muy complicada, con una potencialmente muy seria, situación en términos de credibilidad del gobierno para fines de atraer inversión”.

“Sin inversión no hay crecimiento, si no hay crecimiento no hay empleos, sin empleos no hay ingresos y sin ingresos no hay la posibilidad de ir mejorando, de ir disminuyendo la pobreza y la desigualdad que aqueja a México”. Luis Rubio, analista

Para nuestro colaborador, “el punto de fondo es muy sencillo, los próximos dos o tres meses, sobre todo el mes de septiembre, van a ser cruciales para determinar la probabilidad de éxito el próximo gobierno”.

“Si se aprueban las reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto y las que ella, hasta la fecha, ha secundado, implicaría es que empezaría muy mal, empezaría detrás de la línea, en vez de empezar corriendo con la posibilidad de lograr objetivos grandiosos para el país”. Luis Rubio, analista

Finalmente, Luis Rubio concluye asegurando que “estamos en un momento tremendamente delicado, pero también con oportunidades muy grandes, el chiste es no destrozarlas, no destruirlas, no eliminarlas antes de empezar”.