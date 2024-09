Reforma judicial abre la “caja de Pandora”, Morena debe tener cuidado

En su reflexión de este miércoles 25 de septiembre, Luis Rubio asegura que “la reforma judicial recientemente aprobada todavía tiene un buen trecho que recorrer”, debido a “las posibles disputas dentro del Poder Judicial” y por “la enorme complejidad de implementar una cosa tan ambiciosa como la que propone la reforma judicial”.

Rubio cree que “más allá de lo que uno prefiera o piense que es bueno es malo para el desarrollo del país en cuanto a la reforma judicial”, esta iniciativa “sirve para evidenciar cabalmente las consecuencias de dos cosas” y explica cuáles:

“Por una parte, de los proyectos, las ideas, las iniciativas, que no se meditan y no se piensan con suficiente cuidado; y por la otra, el que se abren ‘cajas de Pandora’ se abren consecuencias no anticipadas que pueden tener [una consecuencia] de décadas por venir”.

A esto, nuestro colaborador agrega que “la iniciativa, claramente, tiene un signo de venganza”, ya que, “lo que se busca es someter al Poder Judicial, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le rechazó al presidente diversas iniciativas en los años pasados”.

Sin embargo, sostiene que “no se pensó en cómo se hace mejor la justicia para el país”.

“Hay un meme que está recorriendo las redes que plantea que un aspirante al juez está ofreciendo que va a ser su trabajo de esta manera y la otra y también va a ofrecer red de internet wifi para todo el que esté en el salón y las va a dar refrescos y bocadillos; el punto de esto es una burla, indica el analista, “pero lo que implica es que se abre la ‘caja de Pandora’ para lo que los jueces vayan a querer ofrecer”, señala.

Para ejemplificar lo que podría ocurrir con la reforma judicial, Luis Rubio expone dos escenarios:

Por un lado:

“En no mucho tiempo es posible que las cosas cambiaran en la política y quienes estuvieran proponiendo jueces sean distintos a los de Morena que pensaron en esto y entonces quizá podría llegar una persona extrema que diga; ‘no importa el delito, yo no voy a castigar a nadie, yo no voy a mandar a nadie a la cárcel, por lo tanto todo mundo en libertad’. ¿Quién no estaría de acuerdo con ese juez?”