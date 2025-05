GENERANDO AUDIO...

En su participación en Noticias en Claro, María Amparo Casar ofreció análisis sobre la reciente carta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la militancia de Morena.

Una carta de Sheinbaum “con dobles lecturas”

Casar consideró que la misiva de Sheinbaum está lejos de ser solo un gesto simbólico.

“Si la lee uno con cuidado, la carta está llena de afirmaciones sobre la unidad y sobre todo de ‘somos diferentes’… No llegamos al poder para enriquecernos, no queremos ejercer el poder por el poder, tenemos una vocación de servicio público, etcétera“, citó.

Sin embargo, detrás de ese discurso, señaló la analista, se esconde una realidad contrastante: “está llena de lineamientos para frenar o señalar prácticas que han caracterizado a Morena desde que llegaron a la presidencia en 2018”, apuntó.

La analista consideró que más que un llamado moral, se trata de un recordatorio legal.

“No es tanto un llamado a la ética, es un llamado en realidad a la legalidad”, subrayó, además de que enumeró los puntos clave de la carta presidencial: no heredar cargos, no a la reelección inmediata, no usar recursos públicos para fines privados, evitar adelantar campañas y no utilizar electoralmente los programas sociales.

En ese sentido, la analista citó lo dicho por Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, quien reconoció que todo eso “ya está en los estatutos, lo que hace falta es que se cumpla”. Para Casar, esta afirmación es reveladora: “Mucho de lo que está diciendo es que no se está cumpliendo”.

Fracturas internas y liderazgo limitado

María Amparo Casar afirmó que el llamado de Sheinbaum refleja una preocupación por la evidente fragmentación interna en Morena.

“No tiene esa fuerza para bajar línea directa”, advirtió, en referencia a la presidenta. Expuso como ejemplo la retirada de la iniciativa sobre telecomunicaciones y el revés legislativo que sufrió la reforma al ISSSTE, impulsada directamente por Sheinbaum.

“La presidenta tiene hoy un Congreso donde buena parte de las bancadas responden aún a López Obrador, quien fue quien palomeó las listas, como decíamos antes”, aseguró.

Una coalición en riesgo

La analista también hizo hincapié en la tensión no solo dentro de Morena, sino también con sus aliados.

“Sí estamos viendo rupturas no solamente al interior de Morena, sino de la coalición PT-Verde-Morena”, apuntó.

A pesar de la complejidad del panorama, María Amparo Casar consideró que Sheinbaum aún tiene margen de maniobra si logra consolidar a su equipo y colocar operadores políticos eficaces. Sin embargo, concluyó con una advertencia: “Sabemos que los llamados de atención son como llamados a misa”.