La mayoría calificada del Congreso todavía no esta definida

El reciente proceso electoral y los resultados preliminares han generado debate sobre la posible sobre representación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados. Este tema es relevante, especialmente si la coalición conformada por Morena, el PT y el PVEM alcanzara la mayoría constitucional, permitiéndoles modificar la Carta Magna sin necesitar el apoyo de la oposición.

María Amparo Casar, analista política, explicó en una entrevista que la asignación de asientos en la Cámara de Diputados no corresponde a la Secretaría de Gobernación, sino al Instituto Nacional Electoral (INE). Este proceso solo puede llevarse a cabo una vez que se completen los conteos distritales y se determine cuántos distritos ganó cada partido. Solo entonces se podrán distribuir los 200 asientos de representación proporcional.

Casar subraya que, en este momento, no se puede confirmar si la coalición de Morena y sus aliados ya ha asegurado la mayoría calificada o constitucional, que les permitiría modificar la Constitución. Es necesario esperar los resultados finales de los 300 distritos para realizar una asignación precisa de los escaños por la fórmula establecida.

Sobrerepresentación en la Cámara de Diputados.

Hay una preocupación respecto a la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. La Constitución establece que un partido no puede tener más del 8% de sobrerepresentación en relación a su porcentaje de votación. En las elecciones pasadas, 2018, se observó una violación de esta norma con Morena, que recibió una sobre representación del 19%, lo que fue inconstitucional. El INE llegó a un acuerdo en 2021 para evitar que esto volviera a ocurrir.

Es crucial observar el conteo final de los votos y la distribución de los escaños para asegurarse de que no se repita una sobre representación excesiva. Morena no puede tener más del 8% extra en la Cámara de Diputados si su porcentaje de votación es del 50% o más. La mayoría calificada, que son dos tercios de la Cámara, aún no está decidida, y se debe seguir el proceso para garantizar una representación justa y constitucional.

En resumen, aunque los resultados preliminares favorecen a Claudia Sheinbaum y la coalición de Morena, es esencial esperar los resultados finales y el análisis del INE para determinar la verdadera distribución de los escaños en la Cámara de Diputados y asegurarse de que se cumplan las normas constitucionales sobre la representación proporcional.