Cuando el Estadio Azteca pasó de la fiesta a los abucheos en México 86

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La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Fútbol de 1986 en México es recordada por la fiesta, el color y el entusiasmo de más de cien mil aficionados reunidos en el Estadio Azteca. Sin embargo, de acuerdo con Martha Anaya, aquel evento también dejó una de las imágenes políticas más significativas de la época: los abucheos dirigidos al entonces presidente Miguel de la Madrid.

En su videocolumna, Anaya recuerda que la inauguración del torneo ocurrió apenas unos meses después de los devastadores sismos de 1985, una tragedia que dejó miles de víctimas y provocó una profunda conmoción social en el país.

A ello se sumaba una compleja situación económica. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, México enfrentaba dificultades derivadas de la deuda externa y medidas de austeridad que impactaban directamente a la población.

Según relata Anaya, este contexto generó un ambiente de inconformidad entre amplios sectores de la sociedad.

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