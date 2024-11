El “regalito” de Ken Salazar a AMLO el día de su cumpleaños

Martha Anaya menciona el “regalito” que le dio el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a Andrés Manuel López Obrador el día de su cumpleaños.

El embajador de Estados Unidos esperó a que López Obrador saliera de la Presidencia de la República, que Donald Trump fuera electo para dar una conferencia en su embajada y dijo varias cosas que son verdades.

“La famosa estrategia de ‘abrazos y no balazos’ no había funcionado y había sido un total fracaso, claro que todos lo sabemos, pero que venga en voz del hombre que supuestamente dijo que todo iba muy bien durante el gobierno de López Obrador no deja de llamar la atención”.

Martha Anaya