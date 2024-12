Enrique de la Madrid busca reinventarse fuera del PRI

Martha Anaya habla sobre la salida de Enrique de la Madrid del PRI, sus motivos y cuál será su futuro.

Anaya señala que Enrique de la Madrid militó en el PRI, un partido que fue la cuna de su carrera política y que, en sus mejores años, también lo posicionó como una figura destacada.

Sin embargo, su reciente renuncia a este instituto político marca un giro significativo en su trayectoria. Según la periodista Martha Anaya, su salida no se trata de una ruptura conflictiva, sino de un movimiento estratégico.

“Enrique de la Madrid no solamente ha sido hijo de papá como suele mencionarse en ocasiones de quienes hacen carrera a la sombra o a la vera de su progenitor. Más allá de ser el hijo de Miguel de la Madrid, expresidente de México, ha forjado su propia imagen. En el sexenio de Enrique Peña Nieto fue secretario de Turismo, y la verdad lo hizo bastante bien. A partir de ahí, dentro del PRI, se formó como figura y destacó como tal, al punto de que en estas elecciones de 2024 fue considerado como uno de los posibles candidatos del tricolor a la presidencia de la República”. Martha Anaya

Sin embargo, ni la candidatura presidencial ni la de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se concretaron. Para Anaya, estas oportunidades se desvanecieron no por fallas de De la Madrid, sino por las “maniobras sucias” al interior del PRI encabezadas por Alejandro Moreno, conocido como ‘Alito’.

“Todo arreglado por debajo de la mesa, y bueno, ahí Enrique de la Madrid quedó totalmente descartado, al igual que Beatriz Paredes, que también la bajaron, pero muy feo”. Martha Anaya

Ante este panorama, la decisión de De la Madrid de abandonar el PRI después de 43 años refleja una necesidad de cambio.

“Él dice que es momento de moverse hacia otro lado. Y pone un ejemplo: ‘Cuando uno no escucha bien, te mueves de lugar. Algo no está bien, hay que oír bien, hay que hacerse oír mejor, y entonces hay que cambiar de lugar’”. Marta Anaya

Aunque su salida ha sido cordial en términos generales, no deja de ser revelador que el dirigente priista Alejandro Moreno nunca le contestara la llamada. No obstante, De la Madrid ha dejado claro que no busca confrontaciones ni en el PRI ni en Morena. Más bien, busca construir una opción opositora conciliadora.

“Él dice que no se dieron cuenta de que ese modito no funcionó. Lo que busca es algo mucho más conciliador, con diálogo y acuerdos. Esa opción, dice, es posible que la construyamos en otro partido o movimiento. Lo vamos a ver el año entrante”. Martha Anaya

En esta nueva etapa, Enrique de la Madrid podría ser acompañado por otros actores políticos que también buscan un cambio. “No me extrañaría que muchos otros más acompañaran a Enrique de la Madrid y a la opción que elijan, porque tampoco la oposición puede darse el lujo de una gran diáspora”, concluye la periodista.

El futuro político de Enrique de la Madrid es incierto, pero su capacidad de reinventarse, según Anaya, podría abrirle nuevas puertas en un escenario que demanda innovación, diálogo y unidad.