La historia de cómo decidió Donald Trump que EU saliera del T-MEC en 2018

La periodista Martha Anaya narra “una historia de las tantas cosas que ocurrieron durante la primera presidencia de Donald Trump”, y que tiene que ver con cómo decidió que Estados Unidos saliera del Tratado de Libre Comercio.

De acuerdo con Anaya, la historia se cuenta en el libro “Miedo: Trump en la Casa Blanca” de Bob Woodward, y señala que:

“Estaban por cumplirse sus primeros 100 días al frente de la Casa Blanca y en el despacho oval, reunido con un pequeño grupo de asesores económicos; subsecretarios de Comercio y su jefe de personal de la Casa Blanca, Trump les dijo: ‘quiero anunciar que nos retiramos del tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Quiero ese decreto aquí sobre mi escritorio el próximo viernes’”.

Ante esto, describe nuestra analista “aquel grupo se quedó casi en silencio y sólo su jefe de personal, Robert Roger Porter, dijo: ‘oiga, señor, un decreto no puede ser, esto nos llevaría más tendríamos que hacerlo de acuerdo a los términos de propio Tratado, son 180 días cuando menos’; y le da una serie de argumentos, por lo cual, pues no sería conveniente llevar a cabo eso”.

“Lo cierto es que Porter pensaba que eso sería desastroso para los intereses económicos, pero el caso es que, Trump que es muy poco dado escuchar le dijo: ‘pues no me importa y quiero ese decreto el próximo viernes sobre mi escritorio’”. Martha Anaya, periodista

Después de esto, dice “se convoca a una sesión de emergencia al día siguiente, otra vez con un grupo pequeño de gente muy experimentada en el tema. Y ahí, la conclusión fue, de un lado los que estaban a favor de Donald Trump de llevar a cabo su plan, como Peter Navarro; y del otro, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly y otros del equipo pensaban que si bien, les podría favorecer sólo amenazar con retirarse del Tratado, llevarlo a cabo, en cambio, resultaría catastrófico”.

“Le llevan la conclusión al propio Trump, va el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, también le expone que el Tratado es muy benéfico para los agricultores y le da mil argumentos más y ahí Trump decide que sigan amenazando, que redoblen las amenazas en el discurso, pero que no lleven a cabo el plan de los 180 días, ni de los 100 días, ni de nada”. Martha Anaya, periodista

De acuerdo con Anaya, los funcionarios estadounidenses “pensaron que ya la habían librado, que aquello se había olvidado. Pero días después vuelve Navarro, aquel asesor que está muy de acuerdo con Trump, a insistirle, que qué pasó, que por qué no se iban del Tratado”.

“Y otra vez Trump se vuelve a encender y vuelve a llamar al jefe de personal y le dice: ‘no me importa y si quiero ese decreto y nos salimos del Tratado de Libre Comercio’, NAFTA le llaman ellos. Y entonces Porter ya no sabe qué hacer y va con otro de los asesores económicos de Trump, quien le dice: ‘no te preocupes, pon el decreto sobre el escritorio y yo antes de salir me lo llevo y se lo quito de la vista’”, continúa narrando Anaya.

“¿Por qué harían eso, que además sí lo hizo?, pues porque, según cuenta Bob Woodward, autor del libro donde aparece esta historia, titulado “Miedo: Trump en la Casa Blanca”, Trump es dado mucho a reaccionar a las cosas instantáneas, como: algo que alguien entró a decirle, algo que vio en la televisión, algo que le dijeron sus hijos. Necesita un detonador y si no lo ve ni siquiera en su escritorio, pues en una de esas se le olvida en un día, dos o tres y santo remedio”. Martha Anaya, periodista

“Esa es una de las tantas anécdotas que aparecen en ese libro y que nos cuentan cómo es Donald Trump”, concluye Martha Anaya.

