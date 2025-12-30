GENERANDO AUDIO...

La experta Martha Anaya señala que 2025 fue un año que golpeó duramente a México. Mencionó las presiones constantes del gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump, el conflicto por los aranceles, así como los problemas del agua y el gusano barrenador que derivaron en cierres de frontera y pérdidas millonarias.

En el ámbito interno, Martha Anaya señala el fraude del huachicol fiscal, la violencia en Sinaloa y la polémica reforma judicial. También recuerda los viajes al extranjero de figuras de la 4T, cerrando, lo que considera, “un año de historias que nos han hecho mucho daño”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.