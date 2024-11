Xóchitl Gálvez y la idea de un nuevo partido, pone a temblar al PRIAN

La periodista Martha Anaya reflexiona en su videocolumna del día de hoy sobre cómo “Xochitl Gálvez anda con la idea de crear un nuevo partido político”, esto después de “su experiencia como candidata presidencial en el 2024 por parte del PRI, PAN y PRD, que le dejó muy en claro que sus institutos políticos, simplemente ya no funcionan”.

“Más allá de que sus dirigentes fueron de lo más miserables, y me refiero particularmente a Marko Cortés de Acción Nacional y a Alejandro “Alito” Moreno del Revolucionario Institucional; porque Jesús Zambrano del PRD fue otra cosa”. Martha Anaya, periodista

“La verdad es que su relación con ellos quedó muy clara, la despreciaron, la ningunea, la utilizaron, y fue únicamente para llevar a las mafias de esos dos partidos, PRI y PAN, el PRIAN famoso, a la Cámara de Diputados con pequeñísimas representaciones, pero eso fue lo que hicieron”, asegura Anaya.

De acuerdo con la analista, a Xóchitl Gálvez “la maltrataron, la ningunearon, la gritonearon, la despreciaron y prácticamente la tiraron a la basura”. Sin embargo, destaca que “ahora que ella ha mencionado la posibilidad de crear un nuevo partido, entonces aparece “el señor del PAN” [Marko Cortés] a decirle: ‘no, no, no, ahí tienes la posibilidad de una curul en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones’”.

“De vergüenza, realmente grotesco, ese es el trato que le dan a su excandidata presidencial. Ya sabrá Xóchitl Gálvez sí lo acepta o no. Dice que lo está valorando”. Martha Anaya, periodista

“La idea de un nuevo partido no está nada mal, no sé si le alcance su capital político a Xóchitl Gálvez para llevar a cabo esta misión, pero en lo que no se equivoca es que sí se necesitan nuevos cuadros, gente nueva y ‘al diablo’ con esas instituciones como el PRI y el PAN, que realmente son un desastre y sobre todo son inconfiables, tienen gente nada respetable en sus cúpulas, no hay que ir con ellos, eso sí me queda claro”, concluye Martha Anaya.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.