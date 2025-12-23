Instagram y seguridad: el caso que encendió las alertas

GENERANDO AUDIO...

En su colaboración, Pamela Cerdeira habla del caso en el que dos familias del estado de Delaware interpusieron una demanda contra Meta, empresa matriz de Instagram, tras la muerte de sus hijos adolescentes, quienes fueron víctimas de chantaje digital dentro de la plataforma. De acuerdo con lo expuesto en el video, uno de los jóvenes perdió la vida.

“Poco tiempo después de haber abierto su cuenta de Instagram”.

Según se explica, la periodista Pamela Cerdeira, los adolescentes fueron contactados por personas que “se hacían pasar por mujeres jóvenes”, quienes los convencieron de enviar imágenes íntimas.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.