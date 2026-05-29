Tribunal Electoral: la “trampa perfecta” del poder

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La periodista Pamela Cerdeira lanzó fuertes críticas contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que calificó como “la trampa perfecta” del partido en el poder debido a que, según dijo, sus decisiones no generan un costo político visible para quienes gobiernan.

Durante su colaboración, la comunicadora aseguró que gran parte de la ciudadanía desconoce las funciones del organismo electoral y la identidad de los magistrados que integran la Sala Superior, situación que, afirmó, ha permitido que sus decisiones pasen desapercibidas pese a su impacto político.

Tribunal Electoral y mayoría legislativa

Cerdeira sostuvo que el Tribunal Electoral fue clave para otorgar a la llamada Cuarta Transformación la mayoría legislativa en el Congreso, lo que permitió la aprobación de reformas constitucionales de alto impacto, entre ellas la relacionada con el Poder Judicial.

“La trampa perfecta se llama Tribunal Electoral”, expresó la periodista, quien agregó que el organismo ha permitido “hacer cualquier fechoría” sin consecuencias políticas visibles.

Asimismo, afirmó que la reforma judicial terminó beneficiando a los propios magistrados electorales, ya que permanecieron en sus cargos pese a los cambios impulsados en el sistema judicial mexicano.

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