El Papa León XIV pide “desarmar” la inteligencia artificial en histórica encíclica

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El Papa León XIV, comenta Ramiro Escoto, encendió el debate global sobre el futuro de la tecnología tras presentar Magnifica Humanitas, la primera encíclica dedicada completamente a la inteligencia artificial.

En el documento, cuenta Escoto, el Pontífice advierte sobre los riesgos de dejar el desarrollo tecnológico únicamente en manos de corporaciones y mercados, al tiempo que plantea la necesidad de establecer límites éticos y humanos al avance de la IA.

Uno de los mensajes centrales del documento, resalta Escoto en su videoculumna, es que “las máquinas tienen que estar al servicio de las personas y no al revés”.

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