El Papa León XIV pide “desarmar” la inteligencia artificial en histórica encíclica
El Papa León XIV, comenta Ramiro Escoto, encendió el debate global sobre el futuro de la tecnología tras presentar Magnifica Humanitas, la primera encíclica dedicada completamente a la inteligencia artificial.
En el documento, cuenta Escoto, el Pontífice advierte sobre los riesgos de dejar el desarrollo tecnológico únicamente en manos de corporaciones y mercados, al tiempo que plantea la necesidad de establecer límites éticos y humanos al avance de la IA.
Uno de los mensajes centrales del documento, resalta Escoto en su videoculumna, es que “las máquinas tienen que estar al servicio de las personas y no al revés”.
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