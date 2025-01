“Plan México”, pros y contras del proyecto de Claudia Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

El periodista Sergio Sarmiento reflexiona sobre los pros y contras del proyecto presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 13 de enero: el “Plan México”; el cual busca impulsar la industrialización y el crecimiento económico.

Y es que, de acuerdo con Samiento, el “Plan México” “es un plan que tiene sus ventajas pero también sus desventajas”.

“Del lado positivo me parece importante que, nuevamente el gobierno se esté dando cuenta de que necesita la inversión privada, que no se puede llevar a este país adelante, si no hay mayor inversión privada”, explica el periodista.

“Pero no me gusta que sea el gobierno el que decida quiénes son los que deben recibir apoyos, quiénes no, cuáles son los subsidios que va a haber, quiénes tendrán descuentos a los impuestos y quiénes no. Creo que el gobierno no debe tener esa función, sino simple y sencillamente asegurarse que se respete el Estado de Derecho”, agrega.

Nuestro colaborador también asegura no estar de acuerdo con “la idea de regresar a los viejos tiempos de la ‘sustitución de importaciones’” y explica por qué:

“Imponer aranceles a productos que vienen del exterior solamente porque son de mejor calidad o más baratos esto realmente no ayuda a nadie en estos tiempos”.

“Vamos a ver cómo funciona este ‘Plan México’ en el futuro. Por lo pronto creo que tiene puntos positivos, tiene otros puntos negativos. Esperemos que el gobierno vaya eliminando las partes negativas e impulse la parte positiva que es promover la inversión privada en nuestro país”, concluye Sergio Sarmiento.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.