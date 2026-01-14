Venezuela: una transición inevitable tras años de dictadura

GENERANDO AUDIO...

La política de Estados Unidos hacia Venezuela nunca estuvo motivada por la defensa de la democracia, opina Sergio Sarmiento. El interés principal del entonces presidente Donald Trump fue el petróleo, aunque también buscó capturar a Nicolás Maduro, quien gobierna el país desde 2013 y ha sido señalado como un dictador sanguinario.

Actualmente, Maduro enfrenta acusaciones por narcoterrorismo, cuyos procesos aún deberán sostenerse con pruebas, pero el escenario político venezolano apunta hacia una transición inevitable en los próximos años.

