Economía de México cierra 2025 con bajo crecimiento

| 16:14 | Redacción Uno TV | Uno TV

El 2025 está por terminar como un año complicado para la economía de México. Bajo crecimiento, inflación persistente y reformas polémicas marcan el balance anual. En este análisis, Sergio Sarmiento reflexiona sobre el estado actual del país, el impacto de la reforma judicial y el papel clave que podrían jugar las pequeñas empresas para impulsar el crecimiento en 2026.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

