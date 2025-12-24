Economía de México cierra 2025 con bajo crecimiento

GENERANDO AUDIO...

El 2025 está por terminar como un año complicado para la economía de México. Bajo crecimiento, inflación persistente y reformas polémicas marcan el balance anual. En este análisis, Sergio Sarmiento reflexiona sobre el estado actual del país, el impacto de la reforma judicial y el papel clave que podrían jugar las pequeñas empresas para impulsar el crecimiento en 2026.

