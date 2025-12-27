GENERANDO AUDIO...

Sorprendente pez se halló en el Himalaya. Foto: Xinhua/ilustrativa

Una nueva especie de pez fue descubierta en el distrito de Zayul, en la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China, un hallazgo que aporta información clave para los estudios sobre la diversidad de los peces y la evolución biológica en el área del Himalaya, informó el Instituto de Biología de la Meseta de Xizang.

Nueva especie descubierta en el suroeste de China

La especie, denominada Glaridoglanis verruciloba sp. nov., es un bagre gliptosternino al que recientemente se le identificó. Presenta un labio inferior agrandado con entre cuatro y siete lóbulos verruciformes en el margen central-posterior, además de otras características morfológicas distintivas.

Investigación científica en el río Zayul

Un equipo conjunto de investigación, integrado por el Instituto de Biología de la Meseta de Xizang, el Museo de Ciencias Naturales de Xizang, la Universidad de Zaozhuang y el Instituto de Hidrobiología de la Academia de Ciencias de China, recolectó ejemplares en abril de este año en el río Zayul, en el suroeste de Xizang.

Durante mucho tiempo, al pez se le había identificado erróneamente como su congénere, Glaridoglanis andersonii.

Análisis genético confirma una nueva especie

Mediante análisis filogenéticos morfológicos y moleculares, el equipo confirmó que los especímenes pertenecían a una nueva especie, de acuerdo con su estudio publicado el miércoles en la revista académica internacional ZooKeys.

Importancia del hallazgo para el Himalaya

Al tratarse de la tercera especie válida reconocida dentro del género Glaridoglanis, el descubrimiento proporciona material nuevo y valioso para los estudios sobre el origen, la diversificación y la evolución adaptativa de los peces de agua dulce a lo largo del margen sureste del Himalaya, señalaron los investigadores.