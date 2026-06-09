Visita de Xi va a profundizar los lazos China-RPDC

GENERANDO AUDIO...

Xi Jinping y Kim Jong Un, en visita a Beijing, junio de 2018. Foto: Xinhua

Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente chino, realizará una visita de Estado a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) del 8 al 9 de junio, por invitación de Kim Jong Un, secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC) y presidente de Asuntos de Estado de la RPDC.

Se espera que la próxima visita de Xi, su primera al país vecino en siete años, dibuje un nuevo plan para el desarrollo de las relaciones entre los dos partidos y países, inyecte un fuerte impulso a la causa conjunta de la construcción socialista y haga nuevas contribuciones a la paz, estabilidad y prosperidad en la región.

Guía estratégica

En un mensaje de felicitación a Kim por el 80º aniversario de la fundación del PTC, en octubre de 2025, Xi señaló que, en los últimos años, ha mantenido múltiples reuniones con Kim para guiar y dirigir el desarrollo de las relaciones entre los dos partidos y países, abriendo un nuevo capítulo en la amistad entre China y la RPDC.

En marzo de 2018, los dos líderes sostuvieron su primera reunión, durante la cual alcanzaron consensos de principios sobre cuatro aspectos acerca del desarrollo de las relaciones China-RPDC en la nueva era. Xi y Kim mantuvieron tres encuentros en menos de cien días ese mismo año, haciendo historia en los intercambios de alto nivel entre China y la RPDC.

Ambos líderes intercambiaron visitas en la primera mitad del año 2019 y en septiembre de 2025, Kim realizó otra visita a China. Desde 2018, los máximos líderes de los dos partidos y países han sostenido seis reuniones y mantenido una estrecha comunicación por diversas formas, haciendo que las relaciones China-RPDC avancen con determinación en la nueva era.

La guía estratégica de los máximos líderes de ambos partidos y países es la mayor ventaja política y la garantía más sólida para el desarrollo de las relaciones entre ambas partes.

Este año se cumple el 65º aniversario de la firma del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre China y la RPDC, lo cual hace incluso más importante la inminente visita de Xi a la RPDC.

Presidente Xi Jinping y líderes extranjeros caminan hacia la Tribuna de Tian’anmen

Para las dos partes, profundizar la amistad ha sido siempre una elección estratégica inquebrantable.

Independientemente de cómo cambie la situación internacional, sigue siendo la política firme del PCCh y del Gobierno chino mantener, consolidar y desarrollar las relaciones China-RPDC, declaró Xi en su mensaje de felicitación por el 80º aniversario de la fundación del PTC.

“Esta es una elección estratégica y la única elección correcta que ambas partes han hecho basada en la historia y la realidad, la estructura internacional y regional y la situación general de los lazos China-RPDC. Esto no debe cambiar ni cambiará por cuenta de ningún evento específico en un momento determinado”, sostuvo Xi durante su reunión con Kim en 2018.

A lo largo de los años, Xi y Kim han intercambiado opiniones en profundidad sobre cuestiones importantes a través de diversas formas, se han apoyado mutuamente en asuntos de gran preocupación para el otro, han consolidado continuamente la confianza mutua y construido consensos.

Xi indicó durante una reunión con Kim el año pasado en Beijing, que China ha mantenido siempre una postura objetiva e imparcial y está dispuesta a seguir fortaleciendo la coordinación con la RPDC en el esfuerzo de mantener la paz y estabilidad de la península.

Llevando adelante la amistad tradicional

Los máximos líderes de los dos partidos y países han permanecido unidos en los momentos buenos y malos, demostrando una vitalidad vigorosa de la amistad tradicional entre China y la RPDC en la nueva era.

Durante un discurso en el banquete de bienvenida ofrecido por Kim durante la visita de Estado de Xi a la RPDC en 2019, Xi elogió la amistad tradicional entre ambas partes como un valioso activo común forjado y dejado por los líderes de las generaciones anteriores de ambos países, señalando que dicha amistad se ha mantenido fuerte y vigorosa pese a los constantes cambios.

Durante la visita, Xi rindió homenaje a los mártires de los Voluntarios del Pueblo Chino en la Torre de la Amistad en Pyongyang. En el libro de inscripciones, Xi escribió “Por la memoria de los mártires” y “La amistad China-RPDC perdura de generación en generación”.

La amistad tradicional entre China y la RPDC fue forjada por la generación anterior de líderes de los dos partidos y países, consolidada en la lucha revolucionaria y continuamente profundizada en el curso de la construcción socialista, expresó Xi, con motivo del intercambio de mensajes de felicitación de Año Nuevo con Kim en 2024.

Ceremonia de bienvenida para Xi Jinping en Corea, junio 2019. Foto: Xinhua

Durante la visita de Xi a la RPDC en 2019, cientos de miles de residentes de Pyongyang salieron a las calles para dar la bienvenida al presidente chino. Xi también observó un gran espectáculo de calistenia de masas y artístico.

Durante las conversaciones con Kim en Beijing el año pasado, Xi, recordando la visita, manifestó que pudo sentir la amistad familiar entre los dos pueblos en todo momento.

La amistad entre los dos países se ha reforzado todavía más gracias a los intercambios amistosos entre los dos pueblos. Durante el intercambio de mensajes de felicitación de Año Nuevo en 2024, Xi y Kim designaron conjuntamente 2024 como el Año de la Amistad China-RPDC.

En el mensaje, Xi llamó a ambas partes a llevar adelante la amistad de larga data, profundizar la confianza estratégica mutua, mejorar los intercambios y la cooperación, y asegurar que los lazos bilaterales avanzan con los tiempos para un mayor desarrollo.

Ir de la mano para el nuevo desarrollo

“Desarrollo” y “cooperación” han sido temas frecuentemente mencionados en las conversaciones entre Xi y Kim.

Durante la visita de Estado a la RPDC en 2019, Xi sugirió a ambas partes ampliar la cooperación práctica para mayor beneficio de ambos pueblos.

La parte china está lista para fortalecer la comunicación estratégica, estrechar intercambios y cooperación con la RPDC y aunar esfuerzos para promover la amistad China-RPDC y la causa socialista de los dos países, afirmó Xi en un mensaje de felicitación en 2025 con motivo del 77º aniversario de la fundación de la RPDC.

Avión de pasajeros de Air China. Foto: Xinhua

El pasado 12 de marzo, los trenes internacionales de pasajeros que conectan China y la RPDC comenzaron a operar en ambos sentidos. El 30 de marzo, un avión de pasajeros de Air China procedente de Beijing llegó a Pyongyang, marcando la reanudación formal de las operaciones de vuelos de pasajeros de la aerolínea china entre las capitales de China y la RPDC.

Más de 20 tiendas de la Cámara de Comercio y empresas de la RPDC se han establecido en la zona comercial de Guomenwan, en la ciudad china de Dandong. Durante la feria internacional de productos básicos que se celebra dos veces al año en Pyongyang, la población local acoge con agrado la siempre variada gama de productos chinos.

A principios de mayo, un grupo de estudiantes chinos llegó a Pyongyang para comenzar sus estudios en universidades como la Universidad Kim Il Sung. En febrero de 2025, la delegación de la RPDC participó en los IX Juegos Asiáticos de Invierno celebrados en Harbin, China.

Tren internacional de pasajeros, procedente de Dandong. Foto: Xinhua

Desde flujos económicos y comerciales hasta la cooperación educativa y deportiva, los intercambios y cooperación entre China y la RPDC en diversos campos se han profundizado continuamente y tornado cada vez más sólidos, beneficiando a los pueblos de ambos países.

En los últimos años, delegaciones de los partidos y Gobiernos de ambos países han realizado visitas amistosas en muchas ocasiones, profundizando los intercambios interpartidarios y el aprendizaje mutuo de experiencias en la gobernanza estatal, además de promover el desarrollo estable y a largo plazo de la causa socialista de los dos países.

Ambas partes deben mejorar la comunicación y coordinación a todos los niveles y profundizar la comunicación e intercambios entre los partidos sobre experiencias de gobernanza, propuso Xi, en un artículo firmado en los principales medios de comunicación de la RPDC antes de su visita de Estado en 2019.

Espectáculo de calistenia de masas y artístico. Foto: Xinhua

Las relaciones China-RPDC se describen vívidamente en una canción china, que dice así: “Compartimos una gran amistad; compartimos ideales comunes; que nos han unido con una fuerza incomparable”.