Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Las personas que viven cerca de aeropuertos y están expuestas a altos niveles de ruido de los aviones podrían tener un mayor riesgo de sufrir problemas cardíacos, según reveló este miércoles un nuevo estudio realizado por investigadores de la University College de Londres (UCL).

Aeropuertos y salud cardíaca, ¿en qué se relacionan?

Tras analizar más de tres mil imágenes cardíacas, los especialistas descubrieron que, las personas que vivían en áreas con niveles de ruido de aviones superiores a los recomendados tenían músculos cardíacos más rígidos y gruesos que se contraían y expandían con menos facilidad y eran menos eficientes a la hora de bombear sangre por el cuerpo.

“El engrosamiento del corazón se produce cuando las células del músculo cardíaco se agrandan y las paredes de las cámaras del corazón se engrosan. En este caso, el engrosamiento no es beneficioso, por lo que, en lugar de hacer que el músculo cardíaco bombee más eficientemente, tiene el efecto contrario, ya que se vuelve más rígido y menos capaz de bombear sangre por todo el cuerpo”.

Los investigadores encontraron que quienes viven en un área con mayor ruido de aviones tenían entre un 10% y un 20% peor estructura y función cardíaca que quienes cambiaron de domicilio.

Según los expertos, esto podría deberse a factores como la dificultad para dormir y el hecho de que es más probable que las personas estén en casa por la noche y, por lo tanto, estén expuestas al ruido.

No obstante, esto podría ser peligroso para estas personas debido a que, en general, los sujetos con engrosamiento del músculo cardíaco y que no viven cerca de aeropuertos, pueden tener un aumento de hasta cuatro veces mayor de sufrir un evento cardíaco, en comparación con el riesgo de personas sin ninguna de estas anomalías cardíacas.

Entre las posibles afectaciones que puede presentar una persona con músculos cardíacos rígidos se encuentran:

Ataque cardíaco

Ritmos cardíacos potencialmente mortales

Derrame cerebral

Dado que previamente se sabía que la exposición a niveles elevados de ruido de los aviones está relacionada con una presión arterial más alta y con la obesidad, los investigadores creen que ambos factores explican una parte significativa del vínculo entre el ruido de los aviones y las diferencias en la estructura y función del corazón.

“Entre una cuarta parte y la mitad del vínculo se atribuyó a un IMC (índice de masa corporal) más alto entre los participantes expuestos a niveles más altos de ruido de aviones, mientras que entre el 9% y el 36% el porcentaje del vínculo se atribuyó a que estos participantes tenían una presión arterial más alta“, explicó Cristian Topriceanu, autor del estudio.

Otros factores que podrían ser desencadenados por la respuesta de estrés causado por el ruido de los aviones son:

Problemas de sueño

Inflamación

Aterosclerosis (acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en nuestras arterias)

A pesar de ello, Gaby Captur, cardiólogo y autor principal del estudio destacó que este nuevo estudio es “observacional, por lo que no podemos decir con certeza que los altos niveles de ruido de los aviones causaran estas diferencias en la estructura y función del corazón”.

“Sin embargo, nuestros hallazgos se suman a un creciente cuerpo de evidencia de que el ruido de los aviones puede afectar negativamente la salud del corazón y nuestra salud en general”, agregó.

Por su parte, Anna Hansell de la Universidad de Leicester, reiteró la preocupación que existe sobre que las anomalías en el corazón de las personas que viven cerca de un aeropuerto de lugar a un mayor riesgo de problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

“Se necesitan esfuerzos concertados del gobierno y la industria para reducir nuestra exposición al ruido de los aviones y mitigar su impacto en la salud de millones de personas que viven cerca de los aeropuertos o bajo las rutas de vuelo”. Gaby Captur, cardiólogo y autor principal del estudio

¿Cómo fue posible saber esto?

Para saber esto, los investigadores analizaron datos del Biobanco del Reino Unido de imágenes cardíacas de tres mil 635 personas que vivían cerca de cuatro aeropuertos importantes de Inglaterra. De este grupo, compararon los corazones de quienes vivían en áreas con mayor ruido de aviones con aquellos que vivían en áreas con menor ruido de aviones.

Además, se utilizaron estimaciones de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido sobre el nivel de ruido de los aviones por cada 100 metros cuadrados dentro de esas áreas. El mayor ruido de los aviones se definió como un promedio de más de 50 decibeles durante el día y 45 decibeles en promedio durante la noche (de 11 p. m. a 7 a. m.).

Esto es más alto que los límites de ruido de los aviones de 45 decibeles en promedio durante el día y 40 decibeles en promedio durante la noche recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre los participantes del Biobanco del Reino Unido, el 8% vivía en un área con mucho ruido de aviones durante el día, y el 3% en un área con mucho ruido nocturno.

El estudio fue publicado en el Journal of the American College of Cardiology (JACC).

México y el ruido de los aviones

En México existen 78 aeropuertos en operación, de estos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez” es el aeropuerto mexicano con el mayor volumen de tráfico de pasajeros, con aproximadamente 46 millones de personas, según datos del sitio especializado Statista,

El segundo lugar lo ocupa el Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN) con alrededor de 30,4 millones de pasajeros, mientras que el tercero es el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) con 30.3 millones de pasajeros movilizados al año.

Específicamente en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, éste se ubica al oriente de la capital mexicana, en la alcaldía Venustiano Carranza y parcialmente en el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México.