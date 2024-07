Descubre cómo un psicólogo te puede ayudar a bajar de peso saludablemente

Bajar de peso es comúnmente el principal motivo de consulta con el bariatra, y aunque sí, parte de la labor del bariatra es ayudar en la pérdida saludable de peso, no trabaja solo, la psicología bariátrica es indispensable en este proceso.

“… Aquí lo que tratamos es de darles entender que esa pérdida de peso es más como una conciencia en salud y ahí es donde entra psicología precisamente, porque psicología va a valorar al paciente para ver si ese incremento de peso con el que está llegando qué es lo que lo desencadenó: una ansiedad, una depresión, una compulsión, también factores de la infancia en las cuales muchos pacientes presentan en la forma como nos educan entonces y que está muy relacionado con los alimentos”. Erandi González Palacios, bariatra, Bib System.

Y aunque para el paciente pudiera ser extraño, la intervención de la psicología bariátrica es necesaria para indagar en las conductas y creencias relacionadas con la pérdida de peso.

“Al consultar los pacientes llegan con ideas como: ¡Yo no estoy loca, ni loco, pero me mandaron contigo! Y sé que hay desconocimiento, porque el paciente que es informado va a presentar menos complicaciones porque va a saber hacia dónde se dirige”. Blanca Estela Pérez, psicóloga bariatra, Bib System.

Más que fuerza de voluntad para bajar de peso

Tan importante es la intervención del psicólogo bariatra que determina si un paciente es apto para una cirugía bariátrica y está presente antes, durante y después del procedimiento.

“No estamos hablando de una enfermedad tan simple, tenemos que indagar mucho y si el paciente va a ser apto y vamos a tener un buen pronóstico para que él logre su meta de mejorar la calidad de vida, lo que menos nos interesa es que baje o no la cantidad de peso, eso será lo último, sino su calidad de vida”. Blanca Estela Pérez, psicóloga bariatra, Bib System.

Contrario a lo que se cree, hace falta mucho más que fuerza de voluntad para bajar de peso, es necesaria la ayuda y guía de un equipo multidisciplinario que incluye también a nutriólogos y especialistas en acondicionamiento físico.

“El punto clave es tener como esa parte de cambiar el chip del paciente en cuanto a los hábitos alimenticios y cuando haces un cambio de hábitos, haces un cambio en el estilo de vida y al hacer un cambio del estilo de vida es muy poco probable que el paciente vuelva a tener la ganancia de peso y eso que nos ayuda es completamente psicología bariátrica”. Erandi González Palacios, bariatra, Bib System.

Pero no hay que confundirse, es importante saber que el peso de una persona no define si es o no saludable, estudios de laboratorio y la valoración médica determinan el estado de salud.

“Porque no solamente es el proceso de bajar de peso, no, es también la cuestión metabólica de controlar dislipidemias, controlar a lo mejor la resistencia a la insulina, de controlar presión arterial elevada, varios factores que pueden estar alterados y que también al momento de que acuden con nosotros, se les saca el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, cuánta grasa a nivel visceral tiene. Yo puedo tener un paciente con 100 kilos, pero con esos 100 kilos pueden tener prácticamente un 60 por ciento de musculatura y un 10 por ciento de grasa, entonces es un paciente sano, aunque tenga 100 kilos”. Erandi González Palacios, bariatra, Bib System.

El trabajo de los especialistas es dar las herramientas para modificar conductas, saberse relacionar con los cambios en el cuerpo propios de la pérdida de peso, poder establecer y mantener hábitos saludables que sobre todo que se vuelvan parte de su estilo de vida.