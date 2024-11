Paciente de The Luskin OIC. | Foto: Uno TV / The Luskin OIC.

La poliomielitis, también conocida como “parálisis infantil”, ha causado epidemias a lo largo de la historia. Durante los años 50, epidemias muy importantes afectaron principalmente a Latinoamérica. En México durante la esta década se registraron sus mayores incidencias, según un artículo publicado del Departamento de Biología de la Facultad de Química de la UNAM.

Las distintas consecuencias que los brotes de poliomielitis causaron en la población, llevaron a un grupo de médicos en Los Angeles, California a conformar lo que actualmente se conoce como Programa Internacional de Niños (ICP) a cargo del The Luskin Orthopaedic Institute for Children.

“En los años 80 la cantidad de pacientes consultándonos se incrementó y la comunidad en Calexico y nuestros doctores de Los Angeles se organizaron para conseguir que la ciudad nos prestara un terreno para montar una clínica que se llamaba Valley Orthopedic Clinic, y esa clínica empezó a hacer el manejo de pacientes que venían de México“, dijo en entrevista con Unotv.com Claudia Ortiz, encargada de la atención a pacientes de The Luskin OIC.

Si bien, dicha iniciativa de atención médica transfroteriza comenzó ayudando a los pacientes mexicanos afectados por la polio, con el paso del tiempo su apoyo se ha extendido a tratar, de forma gratuita, enfermedades como: parálisis cerebral, escoliosis, trastornos de cadera, huesos faltantes o deformados, pie zambo, trastornos congénitos de la mano y discrepancia en la longitud de las extremidades.

“Desde esa época estamos operando pacientes en Los Angeles sin ningún costo, ellos no pagan ni por cirugía, ni por gastos. Nosotros cubrimos cirugía, transporte, radiografías, resonancias, medicinas y alojamiento. Lo único que no estamos cubriendo ahorita es el costo de la Visa, pero todo lo demás se hace. Vemos a los niños hasta los 18 años de edad”. Claudia Ortiz, encargada de la atención a pacientes de The Luskin OIC

Hasta ahora, The Luskin OIC en alianza con la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y distintos patrocinadores, como la compañía de seguridad Rapiscan, han atendido un aproximado de 150 mil niños mexicanos.

“Nosotros dependemos de donaciones, no dependemos de los impuestos que pagan las personas en Estados Unidos, sino que manejamos todo a través de donaciones y gracias a eso atendemos en promedio mil pacientes por año y realizamos 70 cirugías anuales”, confirmó Ortiz.

“Aparte de venir aquí a México, que es nuestro más grande interés porque son nuestros vecinos, tenemos un grupo [de médicos] yendo a operar a Honduras y yendo a operar a Colombia. Pero el 80% de nuestros pacientes son de México”. Claudia Ortiz, encargada de la atención a pacientes de The Luskin OIC

Niños mexicanos reciben la esperanza de tener una vida plena con atención médica en EU

Valentina y Larissa son dos pacientes de mexicanas que gracias a la atención médica recibida por parte del Programa Internacional para Niños de The LuskinOIC han podido tener la oportunidad de tener una vida plena, independientemente de sus padecimientos.

En el caso de Valentina, que padece espina bífida y pie equinovaro, su madre cuenta que, desde que nació fue llevada a terapias pero su pronóstico no era alentador.

“Nos dijeron que no iba a tener más avance, que la niña no iba a poder caminar por su propio impulso y que siempre iba a depender de un andador, y la verdad es que no fue así desde que encontramos el apoyo en la clínica ortopédica [The LuskinOIC]”, narró.

Por su parte, Marijose, quien es mamá de Larissa, que también padece pie quinovaro y síndrome de Moebius, narró a Unotv.com que, tras viajar desde Monclova, Coahuila, espera que su hija pueda caminar y tener una vida plena.

“La verdad es que me decían ‘va a durar bien poquito tiempo’ porque como no tiene gesticulaciones no deglutía bien al respirar, pero aquí está, ya tiene cinco años y me siento muy afortunada de ser su mamá”. Marijose Hernández, mamá de Larissa

Marijose también contó que debido a que, en Coahuila el apoyo a niños con discapacidades es muy reducido, tuvo que buscar apoyo en The LuskinOIC.

¿Cómo funciona el Programa Internacional para Niños (ICP) de The LuskinOIC?

A través de clínicas de tratamiento en la frontera entre Estados Unidos y México The LuskinOIC ofrece atención de alta calidad a niños que requieren de evaluaciones musculoesqueléticas vitales, tratamientos y terapias continuas, todo sin costo para las familias.

Además del tratamiento local, el programa ofrece apoyo integral para transportar a los niños a Los Ángeles, Estados Unidos, para realizar las cirugías y terapias más complejas en el campus del centro de dicha ciudad o en el Centro Médico y Hospital Ortopédico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en Santa Mónica.

Esto incluye la organización de transporte, comida y alojamiento gratuitos, lo que hace que la atención sea accesible para familias que de otro modo no podrían costear esos recursos.

¿Cómo acceder al programa?

En caso de requerir los servicios del Programa Internacional de Niños que ofrece The LuskinOIC, los interesados deben hacer una cita en la clínica fronteriza The LuskinOIC en Calexico, CA, a través de: