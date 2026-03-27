Cofepris alerta por Ozempic falso en México, no contiene principio activo y podría afectar la salud

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Cofepris alerta por el uso de Ozempic falso. Foto: Shutterstock

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó este 26 de marzo sobre la falsificación del producto Ozempic 1 mg (semaglutida), solución inyectable en pluma precargada, que se utiliza para controlar la diabetes, su uso representa un riesgo para la salud de los consumidores.

La dependencia informó que la solución inyectable falsificada se comercializa en presentación de pluma precargada y advirtió que este medicamento apócrifo representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Cabe destacar que, Novo Nordisk México fue quien detectó las anomalías en los números de lote JS7A925 (envase secundario) y MP5E511 (pluma precargada) en el país.

¿Qué ocurre con el lote identificado como falso y por qué represneta un riesgo para la salud?

No contiene el principio activo

La pluma precargada fue reetiquetada y no corresponde al producto original

Contiene textos y leyendas en un idioma diferente al español

Los números de lote no coinciden entre el envase secundario y la pluma precargada

Cofepris resaltó que, al desconocerse la procedencia del falso Ozempic, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento, distribución, transporte y las materias primas utilizadas en su elaboración, no se puede garantizar su seguridad, eficacia ni calidad.

La autoridad sanitaria subrayó que Ozempic requiere receta médica para su compra, debido a que su uso sin supervisión especializada puede representar un riesgo para la salud.

Recomendaciones de Cofepris

Antes de adquirir o utilizar cualquier medicamento, Cofepris recomendó realizar una inspección visual del empaque para verificar que los números de lote y fechas de caducidad coincidan.

Además, pidió no adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en plataformas de comercio electrónico, sitios web, aplicaciones móviles, en la vía pública u otros establecimientos informales, principalmente aquellos que:

Requieren valoración, receta y supervisión médica

Se oferten a un precio considerablemente menor al del mercado

Presenten información en un idioma diferente al español

En caso de haber utilizado o administrado Ozempic con estas irregularidades, se debe suspender su uso de inmediato y consultar con un profesional de la salud para la valoración médica correspondiente.

También se pueden reportar reacciones adversas a través de VigiRam o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Finalmente, recordó que es importante adquirir medicamentos únicamente en establecimientos establecidos.

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