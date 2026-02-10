Cofepris alerta por venta ilegal de medicamentos para la diabetes no aprobados en México

GENERANDO AUDIO...

No compres estos productos con Tirzepatida, alerta Cofepris | Foto: Getty Images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó este lunes 9 de febrero por la venta ilegal de productos correspondientes a tres marcas y que contienen el principio activo Tirzepatida, utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la gestión crónica del peso.

A través de una alerta sanitaria, las autoridades mexicanas aseguraron que los medicamentos mencionados carecen de registro sanitario, por lo que llamaron a la población a evitar su compra en sitios no legales.

¿Qué medicamentos se están vendiendo ilegalmente, según Cofepris?

La Cofepris informó sobre la comercialización ilegal de productos de las marcas Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts, los cuales no tienen registro sanitario.

El importador Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V. identificó la venta ilegal a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y apps de dispositivos móviles de los siguientes productos específicos:

Pluma de aplicación (HumanPen SAVVIO®) Cartucho de Tirzepatida con 20 mg – Dr. Pen

Pluma precargada con solución inyectable 20 mg/3 mL – Rapha Pharmaceuticals Inc. No tiene registro sanitario para su venta en territorio nacional.

TIRZEPATIDA (+B12), Solución de vial – Peptide Xperts No tiene registro sanitario para su venta en territorio nacional.



Cada uno de estos productos cuenta con Tirzepatida como principio activo; sin embargo, en el caso específico del cartucho de Dr. Pen, se detectó la presencia de Semaglutida, además de crecimiento bacteriano.

Además, la Cofepris aseguró que el registro sanitario de HumanPen se encuentra cancelado. “Se está utilizando con un fin

distinto al que en su momento fue autorizado”, precisó la autoridad mexicana.

¡Alerta por la venta ilegal de productos con Tirzepatida!

Además de los productos señalados, Eli Lilly identificó la venta ilegal en plataformas de comercio electrónico de diversos productos con Tirzepatida, en las siguientes presentaciones:

Gotas

Parches

Jeringas prellenadas

Asimismo, la Cofepris recibió notificaciones internacionales de las autoridades sanitarias de Colombia y Argentina, sobre la comercialización ilegal de los productos TIRZEPATIDA (GLP-1 / GIP) + B12 de la empresa PEPTIDE XPERTS y TIRZEC®5 de la empresa QUIMFA S.A.

“Ninguno de estos los productos antes mencionados cuentan con registro sanitario para su comercialización en territorio nacional”. Cofepris

Cabe destacar que la adquisición y uso de Tirzepatida debe realizarse bajo prescripción de conformidad con el artículo 226 de la Ley General de Salud.

Cofepris llama a no consumir estos productos por riesgos a la salud

La Cofepris advirtió que el uso indiscriminado y sin supervisión de la Tirzepatida, puede ocasionar un estrés o sobreactividad en los órganos tales como el hígado o el páncreas, entre otros, lo que puede generar un fallo en los mismos.

Por esta razón, la autoridad sanitaria emitió las siguientes recomendaciones a los consumidores:

En caso de identificar la venta de estos productos, en cualquier presentación, se llama a no usarlo

Si tienes información sobre su posible comercialización, se debe realizar la denuncia sanitaria correspondiente

Nunca adquieras estos productos en cualquier presentación, a través de redes sociales, plataformas de venta y otros sitios de internet

Si estás usando estos productos, suspende de inmediato su uso y consulta con un profesional de la salud para la valoración médica correspondiente

Reporta reacciones adversas en VigiRam o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Fuente: Cofepris

Además, se llamó a los distribuidores y farmacias a adquirir productos únicamente en establecimientos que cuenten con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria, ya que son los autorizados para realizar la comercialización de los productos.

Cabe destacar que los productos identificados no deben consumirse debido a que se desconoce su procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, así como las materias primas empleadas en su elaboración.

¿Qué es la Tirzepatida?

La Tirzepatida es un medicamento aprobado en Estados Unidos (EE.UU.) para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y ha demostrado eficacia en la pérdida de peso, según el Centro Nacional de Información Biotecnológica de aquel país.

“El fármaco mejora significativamente el control glucémico y la reducción de peso en pacientes con DM2, maximizando beneficios similares a los de los medicamentos con GLP-1, como la semaglutida”. Centro Nacional de Información Biotecnológica

Se utiliza actualmente como medicamento de segunda línea para la diabetes, similar a los fármacos GLP-1, como la semaglutida, y se administra una vez a la semana mediante inyección subcutánea con ajustes graduales de la dosis.

La Tirzepatida no está aprobada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y no se ha estudiado en pacientes con pancreatitis.

Los efectos adversos más comunes del fármaco son gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarrea.

Cabe destacar que este principio activo sí está aprobado en México, ya que diversos productos se distribuyen en farmacias mexicanas; sin embargo, los productos señalados este lunes no tienen registro sanitario de la Cofepris.

