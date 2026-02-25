Cómo saber si los mariscos están frescos: guía para una Cuaresma segura

GENERANDO AUDIO...

Sigue estos consejos y evita enfermedades. Foto: Shutterstock.

La Cuaresma llegó y, con ello, el aumento de consumo de pescados y mariscos en la Ciudad de México (CDMX), lo que también incrementa el riesgo de enfermedades si estos productos no se manejan correctamente. Ante ello, la Secretaría de Salud de la CDMX realizó una serie de recomendaciones para que el público pueda realizar compras de manera adecuada.

¿Cómo comprar mariscos frescos de forma segura?

De acuerdo con las autoridades sanitarias, los mariscos deben adquirirse únicamente si están refrigerados, congelados o colocados sobre una cama de hielo, nunca expuestos a temperatura ambiente.

En el caso del pescado fresco, se recomienda verificar que no tenga vísceras, que las agallas estén húmedas y de color rojo brillante, que los ojos sean firmes y con pupila oscura, y que la carne sea firme al tacto.

Dichas recomendaciones fueron realizadas en un recorrido en el mercado de La Nueva Viga, conocido por su venta de mariscos en todas las temporadas.

Sobre los ostiones, mejillones o almejas deben comprarse los que tengan la concha abierta. Los camarones, cangrejos y langostas deben tener apariencia brillante y firme, mientras que el pulpo y el calamar deben lucir húmedos y con textura consistente.

Recomendaciones para preparar mariscos de manera adecuada

La Secretaría de Salud recordó que el lavado de manos antes y después de manipular estos alimentos es indispensable, así como limpiar superficies y utensilios.

Los productos del mar deben cocinarse completamente; el jugo de limón no sustituye la cocción. Además, nunca deben descongelarse a temperatura ambiente o con la exposición del sol.

