Mariscos en Cuaresma: tres restaurantes en CDMX para todos los gustos y presupuestos

La Cuaresma aumenta el consumo de pescados y mariscos en la Ciudad de México (CDMX), pues restaurantes tradicionales y mercados especializados registran mayor afluencia de comensales que buscan opciones con camarón, pulpo, pescado y ostiones.

Si estás planeando dónde comer mariscos en esta temporada, te dejamos tres opciones de mayor a menor presupuesto, pero con el mismo sabor intenso a mar.

Restaurantes deliciosos para comer mariscos en Cuaresma CDMX

Mi Compa Chava

De Sinaloa a CDMX, llega “Mi compa Chava”, un restaurante que lleva a tu mesa el auténtico sabor de este estado especializado en mariscos. En su menú se encuentran aguachiles, tostadas, cocteles, tacos de mariscos y platillos calientes con pescado y camarón.

Su propuesta se basa en preparaciones frescas con salsas cítricas y combinaciones típicas del noroeste del país. Durante Cuaresma, suele ampliar su demanda por platillos fríos como ceviches y tostadas.

Presupuesto: 500-900 pesos por persona

Dirección: Av. Cuitláhuac 2709, Azcapotzalco, CDMX

Boca del Río Marisquería

Con décadas de operación en la colonia San Rafael, este restaurante es uno de los favoritos, pues es conocido por su oferta tradicional de mariscos. Entre sus platillos se encuentran ostiones en su concha, cocteles, pescado preparado al gusto y opciones como pulpo y camarones en distintas presentaciones.

Es un espacio que combina servicio en salón con barra, y suele recibir familias y grupos durante la temporada de Cuaresma.

Presupuesto: 300-800 pesos por persona

Dirección: Ribera de San Cosme 42, Col. San Rafael, Cuauhtémoc, CDMX

Mercado de La Viga

Ubicado en la alcaldía Iztapalapa, el Mercado de La Viga es uno de los puntos de distribución de pescados y mariscos más conocidos de la capital. En sus alrededores operan distintos restaurantes y establecimientos con servicio tipo buffet y carta abierta.

En la zona se pueden encontrar opciones como:

Mariscos El Costeño

La Langosta

El Faro de la Viga

Estos establecimientos ofrecen preparaciones que incluyen ceviches, pescados fritos, camarones, caldos y paella.

Presupuesto: Los buffets comienzan desde los 250 pesos

Dirección del mercado: Calzada de la Viga 371, Col. Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza, CDMX.

En temporada de Cuaresma se recomienda considerar tiempos de espera, horarios de servicio y disponibilidad, ya que la demanda suele incrementarse los fines de semana y días previos a Semana Santa.

