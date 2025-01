La depresión, ansiedad, ideas de muerte y adicciones son los principales problemas de salud mental que aquejan a las personas. Sin embargo, si se detectan en etapas tempranas, estos pueden atenderse adecuadamente, aseguró Ingrid Vargas Huicochea, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La depresión, que es uno de los problemas más frecuentes y discapacitantes. Tiene varias manifestaciones casi todos los días de un periodo determinado, constante durante por lo menos dos semanas”.

Sus síntomas incluyen:

“Con la depresión encima habitualmente uno se ve menos capaz, menos exitoso o menos inteligente. Suele haber sentimientos de una culpa irracional que no tiene sustento, cambios en el nivel de energía, sentirse cansado sin haber hecho nada y puede haber síntomas físicos inespecíficos como dolores de cabeza o corporales, ardor y dolor físico”, indicó la experta.

Según la especialista en salud mental, en ocasiones la depresión viene acompañada de la idea de muerte, lo que no indica necesariamente gravedad, sino más bien una idea pasiva donde la persona no tiene la intención de hacerse daño.

“Cruzan por su mente ideas como ‘ojalá que me duerma y no vuelva a despertar’, ‘qué hago aquí’, ‘el mundo estaría mejor sin mí’. En la idea de muerte la persona quisiera ya no estar, pero no tiene la intención de hacer nada para hacerse daño”.

Ingrid Vargas Huicochea, Facultad de Medicina de la UNAM