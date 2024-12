Diciembre, sus celebraciones, cánticos y el “cierre de caja”, que significa el fin de año, hacen pensar que todo debe de ser felicidad, pero para algunas personas esta temporada puede generar ansiedad, tristeza, enojo y depresión.

“Lo que hemos detectado en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, es que, efectivamente, la temporada decembrina puede ser de mucha presión emocional para las personas y cuando se junta con otras variables, o con otras situaciones que la persona esté enfrentando durante esta temporada, sí puede derivar en un trastorno emocional, en un trastorno incluso depresivo”, destaca María Elena Esparza,

consejera en género del Consejo Ciudadano de la CDMX.

Factores económicos, sociales, duelos de cualquier tipo, pueden afectar el estado de ánimo de las personas y generar esta “depresión navideña”, con síntomas similares a los del trastorno depresivo.

¿Cómo detectar si sufres de depresión en temporada decembrina?

“Si ya has detectado que en las últimas semanas tienes menos interés por las actividades que te gustaban normalmente, has abandonado tus hobbies o ya de plano no quiere salir porque no le encuentras sentido, tienes irritabilidad, cambias mucho de humor o han cambiado tus hábitos de sueño o tu apetito, estas pueden ser señales de que se está manifestando una tristeza que podría evolucionar y es muy importante atenderla, porque si no se atiende desde esas primeras señales es posible que evolucione y la depresión es una enfermedad que hay que tratar”, abunda María Elena Esparza.

El ambiente influye: el ruido excesivo, la pirotecnia, incluso los días nublados y frío intensifican las emociones, que se pueden ver afectadas hasta el mes de enero.

“También está relacionado, por ejemplo, con la cuesta de enero… enero es un mes en el que el estrés financiero se va a picos”, destaca la especialista.

Presta atención a los cambios en el estado de ánimo, no deben de minimizarse, sobre todo en pacientes con algún trastorno de depresión previo.

“La noche del 24 de diciembre y la noche del 31 de diciembre, observamos que se acentúan incluso pensamientos de ideación suicida, en particular la noche de despedida de año viejo”, específica María Elena Esparza.

¿Qué hacer?

¡No está solo! Si te has sentido identificado con algún síntoma, es importante pedir ayuda y si no dispones de recursos para ir con un médico privado, anota esta opción:

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia

Línea de seguridad: 55 5533-5533: brinda apoyo psicológico, las 24 horas del día, los 7 días de la semana

“Estamos despachando desde la Ciudad de México, pero el servicio es nacional y de hecho internacional, nos llaman de otros países, está disponible 24/7, es gratis, es confidencial, si la persona quiere, incluso anónimo, no tienes que decirnos tu nombre, ni tu edad, ni tu ubicación geográfica, para recibir el servicio. Lo pueden recibir todas las personas que sientan que lo necesitan”, enfatiza María Elena Esparza.

Es importante que, en la medida de las posibilidades, quien sufra este trastorno realice actividad física, mantenga una alimentación balanceada y poco a poco retome las actividades que le generan bienestar.