Secretaria de Salud advierte sobre pirotecnia, ¿qué hacer en caso de quemaduras?

Foto: Ilustrativa//Cuartoscuro.

La Secretaría de Salud federal hizo un llamado a toda la población a evitar el uso de juegos pirotécnicos durante las fiestas decembrinas, debido a los graves riesgos que conlleva su manipulación, especialmente para la población infantil, así lo hizo a través de un comunicado de prensa con fecha del 25 de diciembre.

“La manipulación de artefactos pirotécnicos representa un riesgo significativo” dijo Mario Vélez Palafox, subdirector del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ) del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” (INRLGII), quien enfatizó que “los menores, al no tener la destreza necesaria para su manejo, son los más vulnerables, enfrentando posibles daños en músculos, piel; incluso sufrir daños faciales severos“.

“Aunque la pirotecnia forma parte de las tradiciones festivas en México, también es causa de accidentes graves que pueden poner en riesgo la vida”, puntualizó el experto.

¿Qué riesgos puede causar el uso de pirotecnia?

De acuerdo con Vélez Palafox, el uso de la pirotecnia puede causar lesiones que van desde quemaduras leves hasta la amputación de extremidades.

Incluso, los artefactos considerados “inofensivos”, como las luces de bengala, representan un riesgo significativo. Una chispa puede incendiar la ropa y causar quemaduras graves; la manipulación de este tipo de productos por parte de niños debe ser evitada en todo momento, agregó.

Tipos de quemaduras a causa de la pirotecnia

El especialista describió los tres tipos de quemaduras a los que los ciudadanos pueden enfrentarse debido al uso de pirotecnia:

Quemaduras de primer grado: afectan la capa externa de la piel, causando dolor, enrojecimiento e hinchazón.

Quemaduras de segundo grado: dañan tanto la capa externa como la subyacente de la piel, provocando dolor intenso, enrojecimiento y formación de ampollas.

Quemaduras de tercer grado: impactan las capas profundas de la piel, ocasionando lesiones graves que pueden dejar la piel blanquecina, carbonizada o incluso insensible en algunos casos.

¿Qué hacer en caso de quemaduras por fuegos artificiales?

Vélez Palafox recomendó que en caso de sufrir una quemadura leve a causa del uso de fuegos artificiales, éstas deben ser tratadas con agua fría para aliviar el dolor, cubriendo posteriormente la zona afectada con un vendaje seco y estéril.

Sin embargo, en casos más graves, donde las lesiones abarquen más del 5% del cuerpo o afecten capas profundas de la piel, se debe acudir de inmediato a una unidad especializada. Además, advirtió que no se deben retirar restos de tela adheridos a las heridas para evitar aumentar el dolor y generar cicatrices.

No obstante, la Secretaría de Salud enfatizó que lo mejor siempre será no hacer uso de la pirotecnia, ya que de esta forma se previenen accidentes. También indicó que en caso de no ser posible evitar su uso, los artefactos deben ser manipulados exclusivamente por adultos, asegurándose de que los niños no los enciendan ni los guarden en los bolsillos, ya que la fricción podría causar accidentes.

Las autoridades también recomendaron evitar que los niños manipulen los artefactos con la boca, ya que contienen sustancias químicas tóxicas que podrían provocar intoxicación.