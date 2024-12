El dilema del pene de hueso | Foto: Georges El Hasbani, et al./Urology Case Reports

Un hombre de 63 años acudió a urgencias tras una caída y acabó siendo diagnosticado con un trastorno poco común: osificación del pene. Se han documentado menos de 40 casos de este fenómeno en la literatura científica, según el estudio publicado en la revista especializada ScienceDirect.

El extraño caso del paciente con osificación del pene

Los expertos detallaron el caso de un paciente de 63 años con antecedentes médicos de alcoholismo que se presentó en urgencias por un dolor de rodilla después de una caída mientras caminaba por la acera con su bastón. “Cayó sobre su trasero“, precisaron los especialistas en el estudio.

El paciente negó cualquier lesión en la cabeza o pérdida de conciencia. Además, según sus palabras, pudo levantarse con ayuda y caminar por su propio pie; sin embargo, comenzó a tener dolor en la rodilla izquierda y decidió buscar atención médica.

Se le hizo un examen físico y resultó negativo; no tenía secreción en el pene, su próstata no estaba inflamada y no tenía linfadenopatía, aunque presentaba un dolor en el pene.

Posteriormente, se sometió a una radiografía de pelvis realizada para descartar cualquier fractura, mostrando una calcificación extensa, similar a una placa, a lo largo de la distribución esperada del pene.

“Se sospechó el diagnóstico de osificación del pene a lo largo de todo el cuerpo del pene. El paciente decidió irse en contra del consejo médico. No se realizó ninguna investigación de laboratorio, examen histológico ni seguimiento”, remató el estudio.

¿Qué es la extraña e inusual osificación del pene?

La osificación del pene es una enfermedad poco frecuente que se ha relacionado tradicionalmente con la enfermedad de Peyronie (EP), de acuerdo con el estudio publicado en Science Direct, liderado por Georges El Hasbani.

Cabe destacar que la osificación se produce generalmente en la parte media del cuerpo del pene, y en pocos casos se ha informado de una afectación en todo el cuerpo.

¿Qué es la enfermedad de Peyronie?

La enfermedad de Peyronie es una afección que se caracteriza por la formación de tejido cicatricial fibroso en los tejidos más profundos de la piel del pene, de acuerdo con la Clínica Mayo de Estados Unidos.

“Esto causa erecciones curvas y dolorosas. También hace que el pene se acorte cuando tiene una erección”. Clínica Mayo

Síntomas

Los síntomas de la enfermedad de Peyronie pueden aparecer de manera repentina o en un determinado período. Los síntomas más comunes incluyen los siguientes:

Tejido cicatricial debajo de la piel del pene en forma de bultos planos o una banda de tejido duro. La zona por encima del tejido cicatricial puede ser sensible.

debajo de la piel del pene en forma de bultos planos o una banda de tejido duro. Una curvatura del pene hacia arriba, abajo o hacia un lado.

hacia arriba, abajo o hacia un lado. Problemas de erección. , lo que se denomina disfunción eréctil. Las personas con enfermedad de Peyronie dicen notar la disfunción eréctil antes de que se presenten otros síntomas penianos.

, lo que se denomina disfunción eréctil. Acortamiento del pene durante las erecciones.

durante las erecciones. Dolor en el pene al tener una erección o incluso sin ella.

al tener una erección o incluso sin ella. El pene erecto puede verse estrecho o con surcos. Incluso puede adoptar la forma de un reloj de arena, con una banda estrecha y apretada alrededor del tronco del pene.

Fuente: Mayo Clinic

Los cambios en el pene vinculados con la enfermedad de Peyronie pueden empeorar con el tiempo. “Suelen empeorar o mantenerse iguales durante el primer año o año y medio”, según la Clínica Mayo.

El dolor durante las erecciones suele mejorar en un plazo de 1 a 2 años. El tejido cicatricial, el acortamiento y la curvatura peniana suelen permanecer. El dolor que causa la enfermedad de Peyronie pueden mejorar sin tratamiento, aunque esto no es común, de acuerdo con los expertos.

Causas

Aunque las causas son desconocidas hasta el momento, los expertos han logrado determinar que el cáncer no causa la enfermedad de Peyronie.

Se cree que esta enfermedad suele ser el resultado de lesiones repetidas en el pene durante relaciones sexuales vigorosas, de acuerdo con los especialistas.

Señales de alerta

Los penes varían en forma y tamaño, por lo tanto, tener una erección curva no necesariamente debe ser una preocupación. Pero la enfermedad de Peyronie causa una curvatura significativa o dolor en algunas personas.

Existen otros factores de riesgo para el desarrollo de dicho padecimiento:

Antecedentes familiares. Si un miembro de la familia tiene la enfermedad de Peyronie, tú riesgo de padecerla es mayor.

Si un miembro de la familia tiene la enfermedad de Peyronie, tú riesgo de padecerla es mayor. Enfermedades del tejido conectivo. Las personas que padecen ciertas afecciones que dañan el tejido conectivo del organismo parecen tener un mayor riesgo para la enfermedad de Peyronie. Por ejemplo, algunas personas con la enfermedad de Peyronie también tienen un grueso cordón debajo de la piel de la palma de la mano que puede hacer que los dedos se curven hacia dentro. Esto se llama contractura de Dupuytren.

Las personas que padecen ciertas afecciones que dañan el tejido conectivo del organismo parecen tener un mayor riesgo para la enfermedad de Peyronie. Por ejemplo, algunas personas con la enfermedad de Peyronie también tienen un grueso cordón debajo de la piel de la palma de la mano que puede hacer que los dedos se curven hacia dentro. Esto se llama contractura de Dupuytren. Edad. La enfermedad de Peyronie puede desarrollarse a cualquier edad, pero es más común entre los 45 y los 70 años. La curvatura del pene en hombres más jóvenes no se relaciona tanto con la enfermedad de Peyronie. Se llama más comúnmente curvatura peniana congénita. Una curvatura pequeña en hombres jóvenes es normal y no resulta preocupante.

Fuente: Mayo Clinic

Consecuencias

Esto puede hacer que la persona evite tener relaciones sexuales, o bien impedir que tenga una erección o que pueda mantenerla, lo que también se denomina disfunción eréctil. También puede derivar en otros problemas que incluyen los siguientes:

Ansiedad, estrés o depresión relacionados con los problemas para tener relaciones sexuales o con el aspecto del pene

Estrés en la relación con tu pareja sexual

Problemas para tener hijos porque la persona no puede tener relaciones sexuales o porque le resulta difícil tenerlas

Acortamiento del pene

Dolor de pene

Fuente: Mayo Clinic

Tratamiento

Esta enfermedad rara vez desaparece sola. En la mayoría de las personas con esta afección, puede que se mantenga así o que empeore un poco al principio. El tratamiento temprano, poco después de presentar la afección, puede evitar que empeore o incluso mejorar los síntomas.

“Incluso si tuviste la enfermedad de Peyronie durante algún tiempo, el tratamiento puede ayudar a aliviar los síntomas, como el dolor, la curvatura y el acortamiento del pene”, según la Clínica Mayo.

Osificación del pene, un problema misterioso y poco conocido

La osificación del pene sigue siendo una afección relativamente rara que se menciona en muy pocas revistas, con menos de 40 informes de casos publicados, de acuerdo con el estudio publicado en ScienceDirect.

El paciente descrito por los especialistas probablemente se presentó en la fase aguda de su enfermedad debido a la presencia de dolor en el pene, según los investigadores.

Dado que la osificación del pene se refiere al proceso por el cual las sales de calcio se acumulan en el tejido blando, formando hueso extraesquelético, se deben considerar condiciones médicas distintas a la enfermedad de Peyronie como causa de dicho caso.

Los investigadores sospecharon de diferentes etiologías que podrían relacionarse con el caso del hombre de 63 años, las cuales no pudieron ser identificadas porque el paciente decidió irse en contra del consejo médico, entre ellas:

Proceso infiltrativo maligno

Hipercalcemia secundaria a un síndrome paraneoplásico

Hiperparatiroidismo

Enfermedad renal terminal

Proceso metaplásico local resultante de un traumatismo repetido

Estado inflamatorio crónico

Fuente: ScienceDirect

La ecografía es el método de elección para demostrar calcificaciones de placa; sin embargo, en el caso estudiado, una radiografía simple con rayos X mostró una osificación del cuerpo del pene que podría ser secundaria a la enfermedad de Peyronie.