Las latas de atún aleta amarilla tienen más mercurio: razones y consejos para evitar riesgos

GENERANDO AUDIO...

¿Qué relación tiene el atún con el mercurio? | Foto: Shutterstock

El atún enlatado o en conserva suele contener ciertas cantidades de mercurio; sin embargo, dicho elemento tiene mayor presencia en las latas de atún aleta amarilla o atún claro debido al tamaño y peso del propio pescado, según la nutrióloga Blanca García, quien recomendó consumir preferentemente las alternativas que solo digan “atún” en el empaque.

“En el supermercado escoge las latas de atún que tengan la denominación de atún y no atún claro, es la especie que menos metales pesados ​​contiene y en ese sentido la más saludable para los amantes del atún en esta variedad de alimento”. Blanca García (@blancanutri)

La especialista explicó que el atún claro, también conocido como atún aleta amarilla, contiene mayores cantidades de mercurio debido a que llega a pesar hasta 200 kilos.

“Sabemos que cuanto mayor tamaño tiene el pescado, mayor cantidad de mercurio puede acumular”, señaló la nutrióloga en un video publicado a través de su cuenta de Instagram.

¿Cómo consumir atún correctamente para evitar mercurio y metales pesados?

En entrevista con la cadena COPE de España, la nutricionista Blanca García-Orea Haro explicó que lo ideal es escoger las latas que sólo digan “atún” y no “atún claro” o “atún aleta amarilla“, debido a que tendrá menos metales pesados por su tamaño.

“Si elegimos la que solamente tiene ‘atún’, es una especie que tiene menos metal pesado porque es una especie más pequeñita. Entonces, lo ideal sería escoger el atún en lugar del atún claro”. Blanca García-Orea Haro, nutricionista

Por otro lado, también recomendó elegir atún envasado en vidrio, pues esto permitirá evitar el metal pesado que viene en la propia lata.

Finalmente, aconsejó no consumir este producto en exceso. “Lo ideal es no consumir más de una o dos latas de atún a la semana para ahorrarnos los metales pesados“.

¿Cuáles son las consecuencias de consumir mercurio en grandes cantidades?

El mercurio puede afectar al sistema nervioso central en desarrollo, por exposición directa tras el consumo de ciertos alimentos o indirectamente al poder atravesar la placenta, de acuerdo con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Debido a que el mercurio puede estar presente en la leche materna, la población más vulnerable es:

Mujeres embarazadas

Mujeres planificando un embarazo

Mujeres en periodo de lactancia

Niño de menor edad

Fuente: AESAN

Cabe destacar que el mercurio es un contaminante medioambiental que puede encontrarse también en los alimentos debido a su presencia natural en la corteza terrestre y como resultado de la actividad humana.

La forma en la que principalmente se encuentra presente en los pescados, como el atún, se denomina metilmercurio, según la propia AESAN.

¿Por qué el atún contiene mercurio?

A partir de su liberación al medioambiente, el mercurio está presente en aguas de mares y ríos y puede concentrarse, en proporción variable, en los pescados, de acuerdo con la AESAN.

La cantidad de mercurio en los peces está relacionada con su posición dentro de la cadena trófica, por tanto, los peces depredadores, de gran tamaño y más longevos tienen concentraciones más altas, como:

Pez espada

Tiburón

Atún rojo

Lucio

Fuente: AESAN

Cabe destacar que a este fenómeno se conoce como bioacumulación, de acuerdo con la autoridad española.

La contaminación ha bajado, pero su presencia en peces no

En las décadas de 1960 y 1970, se hicieron públicas las consecuencias por la contaminación con mercurio derivada de las actividades de los seres humanos, como la quema de carbón y la minería, por lo que comenzó a disminuir en muchas partes del orbe, según The New York Times.

Pero cuando un equipo de investigadores franceses analizó miles de muestras de atún de 1971 a 2022, descubrió que prácticamente no habían cambiado los niveles de mercurio hallados en los peces, según se informó en 2024.

Lo más probable es que eso se deba a que el mercurio “heredado” que se ha acumulado en las profundidades del océano, está circulando en las aguas menos profundas donde el atún nada y se alimenta, según lo que proponen los investigadores en un estudio que se publicó en 2024 en la revista Environmental Science & Technology Letters.

La coautora de la investigación, Anne Lorrain, aseguró que se deben reforzar los esfuerzos para bajar las concentraciones de mercurio.

“Nuestro estudio sugiere que necesitaremos reducciones masivas de las emisiones de mercurio para ver una disminución de los niveles de mercurio del atún“, señaló a la cadena británica BBC.

Incluso con la reducción de los últimos años, los resultados “muestran que tendremos que ser pacientes antes de ver un cambio en losniveles de mercurio del atún“, añadió.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento