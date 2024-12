Más allá del cambio de ánimo: ¿Qué es el trastorno bipolar?

Han pasado 30 años desde que Pilar conoció a su esposo Carlos, él es paciente bipolar.

“Era diferente, era raro, era alegre, súper alegre, súper emocionado por todo, hacía cosas inusuales que fue lo que a mí me atrajo; porque hacía cosas como de parar el transporte para que pasaras, de empezar a cantar en un lugar público pero de repente empecé a ver que era algo como que empezó a cambiar, empezó a cambiar su humor como que le empezó a dar tristeza como que empezó a ponerse melancólico” Pilar Pérez | Testimonio, familiar de paciente con bipolaridad

En un principio sus familiares, le hablaban de una enfermedad de los “nervios” para referirse a la bipolaridad, padecimiento psiquiátrico que Carlos padece.

“Su mamá me decía que estaba enfermo de los “nervios” que si no me había dicho y yo… ya después de eso como que empecé a ver que no era algo muy común”. Pilar Pérez | Testimonio, familiar de paciente con bipolaridad

Pareciera algo trivial, altas y bajas en el estado de ánimo, sin embargo, no son como aquellos cambios que experimentamos por alguna situación en particular.

“En el trastorno bipolar hay cambios persistentes o más permanentes en cuanto al estado de ánimo en los pacientes: pueden cursar con cuadros depresivos muy graves, también cuadros relacionados con elevación del estado de ánimo que se conoce o se denomina desde el punto de vista médico psiquiátrico como cuadros de hipomanía o manía que se acompañan de una serie de manifestaciones mentales y conductuales” Raúl Escamilla Orozco | Psiquiatra

Pilar comenta que a veces resultaba complicado comprender cómo pueden alternarse en la misma persona cambios tan extremos.

“Ya empezaba a ver que si se ponía triste de repente empezaba a llorar mucho y se sentía muy mal, llantos desgarradores como si tuviera una pena muy grande y de repente se le pasaba; empezaba a ser muy alegre. Yo todavía en ese momento no era consciente del padecimiento al cien, tampoco sabía que era una bipolaridad” Pilar Pérez | Testimonio, familiar de paciente con bipolaridad

El trastorno bipolar se presenta y se vive de distintas maneras, por eso se pudiera clasificar en tres:

Trastorno bipolar tipo I:

“Lo que más predomina de manía: la manía es el ánimo exaltado, es una sensación de bienestar y de felicidad extrema que puede durar hasta cuatro días seguidos, los pacientes dejan de dormir hasta cuatro días seguidos, tienen por ejemplo el pensamiento súper acelerado, eso se llama taquipsiquia, hablan muy rápido y después el paciente vira o cambia de estado de ánimo a un estado de tristeza o de ánimo bajo pero no a un cuadro depresivo” Denis Rivera | Psiquiatra

Trastorno bipolar tipo II:

“El tipo II es al revés, la característica que predomina son los cuadros depresivos donde algo que es muy significativo es incapaz de disfrutar las cosas que normalmente hace o incluso evitarlas. A eso se denomina anhedonia. Estos pacientes cuando cambian de estado de ánimo no viran hacia la manía sino hacia la hipomanía que es una sensación de bienestar, pero no tan exaltado” Denis Rivera | Psiquiatra

Trastorno ciclotímico:

“La ciclotimia es otra entidad todavía menos común en donde el paciente experimenta estos cambios de manía y de depresión, pero en períodos más breves o sea como más frecuentes y más breves por eso se llama ciclotimia, como de ciclar tu estado de ánimo” Denis Rivera | Psiquiatra

Las características de la bipolaridad hacen que el diagnóstico sea aún más difícil.

Por décadas, Carlos era atendido y medicado como paciente con esquizofrenia, después de un intento de suicidio tuvo que ser internado en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino.

“Estuvo casi un año porque no lo podía estabilizar porque el diagnóstico estaba mal y fue ahí cuando llegó un médico de no sé de dónde y gracias a Dios lo diagnosticó. Desde ahí está estable dentro de todo lo que yo creo que su cerebro ha aguantado” Pilar Pérez | Testimonio, familiar de paciente con bipolaridad



El trastorno bipolar afecta a tres millones de personas y sólo el 50% cuenta con diagnóstico, según datos del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y suele presentarse en la juventud.

“No se sabe a ciencia cierta específicamente qué lo produce, pero lo que sí sabemos es que sí hay una predisposición genética” Denis Rivera | Psiquiatra



Cuidar a una persona con trastorno bipolar, también puede suponer perder lazos familiares, de amigos y enfrentar crueles comentarios.