Medicamento adecuado y apego al tratamiento, fundamentales para tratar la bipolaridad

La bipolaridad no tiene cura, pero existen tratamientos para estabilizar el estado de ánimo de los pacientes.

Carlos Guerra es una persona que sufre este trastorno. Trabaja en una tienda en donde ayuda a despachar. También, dedica algunas horas para ofrecer sus servicios a locales vecinos.

“Trabajo haciendo mandados, trabajo haciendo también reparaciones de carros o de camiones, camionetas o de motos también”, refiere Carlos a Uno Noticias.

El medicamento adecuado y apego al tratamiento han permitido la mejoría en la salud de Carlos.

“Me siento la verdad muy saludable, más saludable de cuando entre al Fray (Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino)”, señala.

Bipolaridad, sin cura pero controlable

La bipolaridad no tiene cura, este trastorno permanece durante toda la vida.

“Sí existe control, el tratamiento para el trastorno bipolar, de mantenimiento, son los estabilizadores del estado de ánimo que se utilizan tanto en los cuadros agudos, como de inicio, para mantener la estabilidad del paciente y que su ánimo no gire hacia la manía, ni hacia la depresión profunda, sino mantenerlo en la eutimia, en el estado de bienestar normal”, señala Denis Rivera, quien es psiquiatra.

Además, la psicoeducación de toda la familia de Carlos ha permitido el conocimiento y manejo de la enfermedad.

Incluso Pilar, una de sus familiares, es vocera de la organización Umeli, que difunde información sobre distintos trastornos mentales.

“A veces pensamos que estamos solos en este caminar de una enfermedad mental, pero no es así, hay mucha gente. A mí me toca la parte de bipolaridad y me ha ayudado muchísimo sentir el apoyo y la empatía de estas compañeras y estos amigos que hemos logrado en estos grupos”, refiere Pilar Pérez.

Los pacientes y familiares no son los únicos que deben de saber del padecimiento, la difusión puede animar a otras personas a buscar ayuda o a identificar y no minimizar los síntomas.