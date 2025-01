Las autoridades mexicanas mantienen una vigilancia a cuadros gripales en esta época invernal producto del brote de metapneumovirus humano (virus HMPV)en Asia y no se ha emitido una alerta en México por culpa de la enfermedad, según David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud (SSA).

La Secretaría de Salud mantiene una vigilancia epidemiológica, pues el virus no ha representado una amenaza al momento en México, dijo el titular de la dependencia en Conferencia Matutina este martes 7 de enero.

La recomendación que Kershenobich dio a la población fue abrigarse y no exponerse al frío, además de mantener las medidas de cuidado general.

“Cuando alguien esté con un cuadro gripal, que use su cubrebocas y trate de protegerse”, dijo el funcionario público.

El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que el virus HMPV, que está circulando actualmente en China, empezó a manifestarse desde junio de 2024.

“Es un virus que produce un cuadro gripal que no se acompaña de una gran mortalidad, a diferencia de lo que sucedía con COVID-19. Es una gripe”.

Dicha enfermedad ha comenzado a saturar el sistema de salud chino en relación a cuadros gripales, destacó el funcionario, quien destacó que es diferente al SARS-CoV-2 en cuanto a su comportamiento.

Cabe destacar que el metapneumovirus humano “se conoce desde hace tiempo” y produce un cuadro gripal común, según se ha manifestado en Asia, describió Kershenobich.

El secretario de Salud coincidió con el Dr. Alejandro Macías, infectólogo mexicano, en que el metapneumovirus humano no generará una emergencia sanitaria similar a la del COVID-19, según dijo en un video que publicó en redes sociales el lunes 6 de enero.

“Los metapneumovirus (…) no causan pandemias, pueden causar una intensificación de la estación de influenza junto con otros virus, como la parainfluenza, pero no caigamos en pánico. Hay que estar preparados, pero esto no va a ser una pandemia ni es una emergencia sanitaria en china”.

Dr. Alejandro Macías