México investiga brote de ciclosporiasis vinculado a lechuga; analizan cadena de suministro

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Salud y Agricultura investigan el brote de Cyclospora en lechuga. FOTO: Getty

Las autoridades mexicanas investigan el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, relacionado con lechuga iceberg rallada servida en establecimientos de una cadena de comida en distintos estados de ese país.

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura mantienen activa una revisión sanitaria, epidemiológica y documental de la cadena de suministro. En estas acciones participan Cofepris, la Dirección General de Epidemiología y Senasica.

Las autoridades realizan visitas de inspección y revisan la trazabilidad del producto, es decir, el recorrido que siguió la lechuga desde su proveedor hasta los establecimientos donde fue servida.

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Estas acciones son preventivas y se llevan a cabo con información compartida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA.

Hasta ahora, la investigación estadounidense reporta mil 644 casos de ciclosporiasis, 94 hospitalizaciones y ninguna muerte. Los síntomas comenzaron entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026.

La FDA informó que la revisión apunta a un solo proveedor de lechuga iceberg rallada, que abasteció a los establecimientos involucrados en el brote.

Sin embargo, las autoridades mexicanas aclararon que conocer el país de origen del producto no significa que la contaminación haya ocurrido en México.

La investigación continúa para determinar en qué punto de la cadena alimentaria se presentó el problema y reducir cualquier riesgo para la población de ambos países.

Emiten aviso para viajeros a Estados Unidos

Como medida preventiva, la Dirección General de Epidemiología emitió el 15 de julio un aviso de viaje por el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos.

El documento incluye recomendaciones para las personas que planean visitar los estados donde se han registrado casos.

Por su parte, Senasica tendrá contacto con las unidades de producción para reforzar las buenas prácticas agrícolas y los sistemas que ayudan a reducir riesgos de contaminación en el campo mexicano.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por un parásito llamado Cyclospora cayetanensis. El brote investigado en Estados Unidos fue relacionado con el consumo de lechuga servida en establecimientos de comida.

Las secretarías de Salud y Agricultura pidieron seguir únicamente la información difundida por canales oficiales y evitar compartir datos que todavía no hayan sido confirmados.

Las revisiones sanitarias y de trazabilidad continuarán mientras las autoridades de México y Estados Unidos buscan identificar el origen del brote.