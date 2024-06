Suplementos en niños, ¿qué son y cuándo es bueno usarlos?

Los suplementos deben ser recetados por médicos. | Foto: Shutterstock.

Lo suplementos alimenticios son un recurso que a menudo utilizan los padres para contribuir a que los niños gocen de una mejor salud. Sin embargo, estos no siempre son recomendables en todos los casos. Por ello, Alicia Ramírez, una especialista en nutrición, explica si los suplementos son necesarios en los niños, en qué casos y cómo administrarlos.

Suplementos alimenticios en niños, ¿son necesarios?

No, los suplementos no siempre son necesarios, asegura la experta, ya que, según explica “si los niños tienen una alimentación completa, variada, equilibrada y suficiente que cubra todas las características de acuerdo a sus necesidades”, no es necesario el uso de suplementos.

“A ese niño con una buena alimentación no tendríamos por qué hacer uso de [suplementos], Un niño que come lo que necesita no tendría por qué requerir esto y lo primero que tiene que comer un niño dentro de una alimentación adecuada es sin duda la leche materna”. Alicia Ramírez, nutrióloga

No obstante, la experta señala que en los casos de niños que no comen adecuadamente y tienen carencia de nutrimentos, el uso de los suplementos sí es recomendado.

Otros casos donde es bueno usar suplementos alimenticios es cuando existen niveles bajos de vitamina D, cuando hay un retraso en el crecimiento y en el desarrollo del niño, o bien, en caso de enfermedades específicas.

¿Se pueden usar los suplementos alimenticios para reforzar el sistema inmune?

Sí es recomendable el uso de suplementos alimenticios en niños para prevenir enfermedades y reforzar el sistema inmune. Pero aclaró que sólo en ciertos momentos. Por ejemplo, en época invernal donde abundan las enfermedades respiratorias.

Recomendaciones para el uso de suplementos alimenticios en niños

Suplementos adecuados para niños

Una de las recomendaciones que ofrece Ramírez es “que todo tiene que ser una justa medida”, por lo que sugiere checar que sea un suplemento específico para los niños, ya que estos deben ser en las dosis y formas de administración correctos.

“No es lo mismo la dosis que estamos requiriendo tu o yo, a la requiere un niño de siete años, un niño de cuatro años, son dosis particulares”. Alicia Ramírez, nutrióloga

Los suplementos no deben automedicarse

“Los suplementos tienen que ser, siempre, indicados por un profesional de la salud, un nutriólogo que cuente con las credenciales necesarias y suficientes, o bien, un pediatra que esté capacitado para dar esta suplementación”, asegura la nutrióloga.

Y sugiere no seguir consejos de redes sociales o influencers, ya que esto puede tener consecuencias para la salud.

“Esto lo digo porque ahora en las redes sociales cualquiera toma un micrófono y se pone a hablar sin ser verdaderamente una persona con estudios que avalen, y entonces esto puede generar situaciones de salud muy delicadas” Alicia Ramírez, nutrióloga

¿Qué son los suplementos?

Los suplementos en términos generales “son productos que están hechos a base de hierbas, extractos vegetales, pueden ser también alimentos tradicionales, concentrados de frutas, y pueden estar o no, adicionados de nutrimentos como vitaminas y minerales. Generalmente, dice Ramírez, los suplementos “se pueden presentar en una forma farmacéutica”.

La intención de consumir suplementos alimenticios es, según la experta, “incrementar la ingesta dietética total o bien, que se complemente o incluso que se supla algún componente”. Por ejemplo, en el caso de las personas con necesidades nutricionales, los suplementos pueden ayudar a complementar u otorgar dichas necesidades.