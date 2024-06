Urge donación altruista de sangre en México

En cualquier momento, todos podemos necesitar sangre. Es el caso de Anahí García, quien tiene anemia y está en espera de una operación.

“Tengo anemia, entonces tengo que llevar un proceso para que me puedan operar, yo creo que si la gente no nos ayudara, pues no lo lograríamos, nos tardaríamos más”, señala Anahí.

La paciente recibe una transfusión en el Banco de Sangre del Hospital Juárez de México; dice sentirse mejor debido al procedimiento: “yo creo que es la sangre también, sangre nueva”, detalla.

Al lado del sillón de Anahí está una donante, además de sangre, de plaquetas.

“Plaquetas, lo que yo estoy donando son para 10 personas, no nada más es una, sino que mis plaquetas son para 10 personas”, explica la donante Marlene Reina.

En la donación de plaquetas, a través de una máquina de aféresis, el resto de la sangre regresa a su cuerpo.

La sangre tiene cuatro componentes: plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

“Las plaquetas son un fragmento de células que ayudan a la coagulación o la hemostasia entre muchas otras cosas que hacen”, explica Jorge Enrique Trejo Gómora, director del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

De la donación, no sólo se beneficia el receptor. El voluntario altruista también.

“El donar de manera frecuente, de manera voluntaria, ayuda a disminuir el riesgo de incidencia de infartos, de coágulos, etcétera“, afirma Trejo Gómora.

Además, hay un monitoreo frecuente del estado de salud para detectar si hay VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis o Enfermedad de Chagas.

Donación de sangre en México, a cuentagotas

La donación altruista de sangre en nuestro país, es a cuenta gotas. En 2023 fueron 1.6 millones las donaciones de sangre. De 2018 a 2023 incrementó del 5.1 a 8.3%.

De acuerdo con la Cruz Roja, México está en el penúltimo lugar a nivel mundial.

“Hay países que son autosuficientes, no se pide una sola gota de sangre que no sea altruista, en México somos el penúltimo en el mundo”, señala José Miguel Ramos, director del Banco de Sangre de la Cruz Roja Mexicana.

La solución: sensibilizar a la población sobre la donación altruista y no por reposición.

“La sangre tiene que estar esperando al paciente en los hospitales y no el paciente esperando a la sangre”, enfatiza José Miguel Ramos.

Ahora hay bancos de sangre móviles que van a empresas.

“Que se sumen, es algo sumamente sencillo, es robarle a sus colaboradores media hora, 40 minutos de su día para que hagan cambios verdaderamente sostenibles en el mundo”, sostiene José Antonio Monroy Zermeño, director general de la Cruz Roja Mexicana.

Una donación puede salvar hasta tres vidas.

“Creo que la gratificación es saber que puedes ayudar a alguien y salvarle la vida y ayudar a alguien que lo necesite”, afirma Alberto Cortés, quien es donante altruista.