Dona vida: Así es la donación en un Banco de Sangre

A un Banco de Sangre llegan personas con el mejor perfil y estado de salud para convertirse en donantes de este vital líquido.

En el Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, personal de salud entrega material estéril a los donadores. Después, los recuestan en sillones de extracción.

Al sentarlos, sus piernas, medias e inferiores, quedan más altas que el nivel de su tórax, “esto favorece a que la sangre se acumule en el área torácica-abdominal y, por lo tanto, mejore el fluido del sangrado. Los ponemos en una posición de cruzar las piernas porque esto favorece a toda esa situación”, detalla Jesús Roy Aranda Osorio, jefe de Laboratorio del Banco de Sangre del CMN Siglo XXI.

El siguiente paso es la desinfección en la parte del brazo a punzar. El personal de salud ubica la vena en la parte interna, a la altura de la flexura del codo, y comienza la donación.

“Realmente es muy rápido, no tiene ningún riesgo y todo tranquilo”, señala Julio César Ramírez, quien es donante.

Para que la sangre fluya, el donante debe abrir y cerrar la mano.

“A través de la contracción muscular, el vaso sanguíneo se dilata y permite una mejor fluidez de sangre”, explica Aranda Osorio.

Pero, ¿cuánto hay que donar? Por norma oficial, se permite casi medio litro, no más. Para poder extraer los 450 mililitros, el 10% del volumen, el donante espera alrededor de entre 10 a 15 minutos.

Al concluir, se retira la aguja y se coloca un algodón o gasa.

Personal de salud detalla que después del proceso el donante no puede fumar, no puede tomar, ni realizar ningún tipo de ejercicio por un día, “les pedimos que tomen muchísimos líquidos, no se expongan por mucho tiempo al sol ni en lugares cerrados”.

Los donantes deben reponerse e hidratarse: “les damos líquido, los hidratamos, por el ayuno que traen ellos mejoramos la hidratación y tratamos de disminuir el efecto adverso”, detalla el jefe de Laboratorio del Banco de Sangre del CMN Siglo XXI.

El 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, justo para celebrar a los donantes y su generosidad, pero también para recordar que la donación debe ser totalmente voluntaria y altruista.

La sangre no se vende ni se compra, no importa lo raro que sea el tipo de sangre.

“No es legal, la ley General de Salud establece que no es una práctica legal ni se debe de dar. La pena impuesta es la misma que por la venta ilegal de cualquier órgano o tejido que pueda ocurrir en territorio mexicano. Es un acto ilegal”, sostiene Jorge Enrique Trejo Gómora, director del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.