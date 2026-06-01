Los sentiste: van 18 sismos en estos estados; 5 superan la magnitud 4

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18 sismos este 31 de mayo de 2026. Foto: Getty Images

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, este 31 de mayo de 2026 se han registrado hasta 18 sismos diferentes en varios estados de México; cinco de ellos, incluso, superando la magnitud 4.

18 sismos se han registrado este 31 de mayo de 2026

El Servicio Sismológico Nacional, a través de su reporte de sismicidad, dio a conocer que tan sólo en este domingo 31 de mayo de 2026, se han reportado un total de 18 sismos en todo el país.

Los nueve estados donde se han registrado movimientos telúricos este día son los siguientes:

Baja California

Baja California Sur

Chiapas

Colima

Guerrero

Jalisco

Oaxaca

Sonora

Zacatecas

5 sismos han superado la magnitud 4

Según el reporte del Sismológico Nacional, cinco de los 18 sismos que se han registrado en diferentes estados de la república este 31 de mayo, han superado la magnitud 4.

Esos movimiento telúricos fueron los siguientes:

Baja California Sur: sismo de 4.2 a 129 kilómetros al noreste de Guerrero Negro, a una profundidad de 20.3 kilómetros

a 129 kilómetros al noreste de Guerrero Negro, a una profundidad de 20.3 kilómetros Oaxaca: sismo de 4.2 a 14 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, a una profundidad de 9.3 kilómetros

a 14 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, a una profundidad de 9.3 kilómetros Oaxaca: sismo de 4.1 a 52 kilómetros al sur de Crucecita, a una profundidad de 5.9 kilómetros

a 52 kilómetros al sur de Crucecita, a una profundidad de 5.9 kilómetros Oaxaca: sismo de 4.1 a 97 kilómetros de Pinotepa Nacional, a una profundidad de 17 kilómetros

a 97 kilómetros de Pinotepa Nacional, a una profundidad de 17 kilómetros Chiapas: sismo de 4.0 a 27 kilómetros al noreste de Villaflores, a una profundidad de 159.2 kilómetros

Por último, destacaron que el sismo de menor magnitud este día se registró en Zacatecas con 1.5, a una profundidad de 2.1 kilómetros. Los otros sismos rondaron la magnitud 3.

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