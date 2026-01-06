GENERANDO AUDIO...

Lego apunta al futuro con un bloque inteligente | Foto: AFP

LEGO, empresa danesa de juguetes, acudió al CES 2026 para presentar su “Smart Brick“, el primer bloque inteligente que llega como “una de las evoluciones más significativas” en su sistema de juego desde 1978, según señaló este fin de semana en Las Vegas, Estados Unidos (EE.UU.).

“La razón por la que es tan diferente es porque es muy inteligente. Tiene una enorme cantidad de inteligencia, tecnología y capacidad, todo ello concentrado en un diminuto chip de silicio que, de hecho, es más pequeño que uno de los pernos”. Julia Goldin, Directora de Marketing y Producto de LEGO

Imagen: AFP

La innovación llega de la mano de chips y sensores con un nuevo tipo de elemento de construcción, como indicaron las autoridades de la compañía en el CES 2026.

Así es el ladrillo inteligente de LEGO

El ladrillo inteligente de LEGO cuenta con un chip integrado y distintos sensores (acelerómetro, de luz y de sonido) y un altavoz en miniatura para que funcione mientras los usuarios juegan.

Cabe destacar que las etiquetas y las minifiguras de este nuevo bloque reaccionan con la construcciones de manera interactiva, con sonidos y comportamientos.

“Es simplemente un ladrillo LEGO de 2×4, pero está repleto de sensores e inteligencia. No hay pantalla a la vista, ni siquiera un botón de encendido, pero el ladrillo LEGO Smart Brick responde a lo que hacen los niños, generando reacciones a sus acciones. Se convierte en un instrumento para su juego y da rienda suelta a su imaginación”. Tom Donaldson, Vicepresidente Sénior del Laboratorio de Juego Creativo de LEGO

Imagen: AFP

Las creaciones de LEGO ahora cobrarán vida con la plataforma LEGO Smart Play y los nuevos elementos de construcción que reaccionan en tiempo real al interactuar entre ellos, lo que introduce una nueva forma de jugar sin pantallas.

Los nuevos ladrillos, etiquetas inteligentes y minifiguras que componen la plataforma LEGO Smart Play están diseñados para ofrecer una experiencia interactiva en tiempo real, siempre entre elementos físicos.

Esta tecnología debuta con nuevos sets de Star Wars

Con esta nueva línea, LEGO apuesta por el juego sin pantallas, y ya anunciado que debutará con nuevos sets de Star Wars, en los que se podrán crear naves que reproduzcan sonidos de disparos láser, de reabastecimiento o el rugir de los motores.

“Durante más de 25 años, Star Wars y el Grupo LEGO han trabajado juntos para dar vida a la galaxia de formas divertidas y únicas. Y ahora la galaxia por fin volverá a la vida”. Asad Ayaz, Director de Marca de Walt Disney Company

Imagen: AFP

Dave Filoni, Director Creativo de Lucasfilms, celebró que LEGO Star Wars siempre ha tenido un toque lúdico con un humor que se refuerza por los nuevos sets inteligentes.

“Acercan esos momentos inmensamente divertidos y emocionantes de la galaxia de Star Wars a la nueva generación de fans. Los niños pueden jugar con naves y lugares icónicos”, dijo.

Imagen: AFP

Además, los jugadores podrán recrear escenas con las minifiguras en las que zumbe el sonido de los sables láser al chocar o suene la marcha imperial.

