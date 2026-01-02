Sigue el recorrido de los Reyes Magos por el mundo a través de tu celular

GENERANDO AUDIO...

Así puedes seguir el camino de los Reyes Magos | Foto: Getty Images

El día de los Reyes Magos se celebra cada 6 de enero para conmemorar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar a Belén, donde llevaron obsequios al niño Jesús, según la tradición cristiana. Esta fecha de origen religioso dio paso a una celebración popular que se mantiene vigente en distintos países, incluido México.

En México, la tradición establece que los Reyes Magos lleven regalos a niñas y niños durante la madrugada del 6 de enero, una costumbre que con el paso del tiempo se ha adaptado a la era digital, ya que actualmente es posible seguir su recorrido y actividades a través de distintas plataformas en internet.

¿Cómo seguir el camino de los Reyes Magos?

El portal llamado “Localiza a los Reyes Magos” contiene un mapa que se activará el 6 de enero para revisar la posición de Melchor, Gaspar y Baltazar en tiempo real.

Actualmente, el sitio muestra la siguiente leyenda: “4 noches para que vengan los reyes”, actualizando la cuenta regresiva hasta que comience su recorrido para entregar regalos a lo largo del mundo.

Cabe destacar que el sitio de “https://www.dondeestanlosreyesmagos.com/” está soportado por Leaflet, una biblioteca de JavaScript de código abierto para mapas interactivos compatibles con dispositivos móviles.

De esta manera, se apoya por los mapas de:

Stadia Maps

OpenMap Tiles

OpenStreetMap

Stamen Design

Para acceder a esta plataforma, los usuarios deben dar permiso para que acceda a su ubicación. Por esta razón, los padres de familia deberían condonar el acceso por parte de sus hijos.

Además, existe la posibilidad de ser notificado cuando comience la aventura de los Reyes Magos a través de correo electrónico; sin embargo, solo se puede proporcionar la dirección de email al asegurar que un adulto ha dado permiso.

Esta es una de las pocas plataformas disponibles en línea para seguir a Melchor, Gaspar y Baltazar, pues incluso hay funciones de Amazon que pueden no funcionar.

La skill de Alexa para seguir a los Reyes Magos… ¿funciona?

Alexa, asistente virtual de voz de Amazon, tiene una skill llamada “Dónde están los Reyes Magos“, la cual les informa a los niños su ubicación y actividad en cada momento.

En 2024, el diario “El País” reveló que este proceso es posible al pedirle a la asistente: “Alexa, dime cuáles son las skills de Reyes Magos que tienes”.

Sin embargo, un reportero de Unotv.com intentó acceder de esta manera y Alexa respondió de manera poco clara, redirigiendo a otro tipo de consulta.

El mismo reportero también intentó preguntarle directamente a la asistente: “Alexa, ¿dónde están los Reyes Magos“, tal como dice el sitio oficial de la skill.

No obstante, Amazon redirige a una página que debería mostrar un mapa, pero en la que no aparece nada por el momento.

La página de la skill “Dónde están los reyes magos” está llena de comentarios negativos, asegurando que la herramienta no funciona.

“No funciona”, comentó el usuario ‘M’.

“El 3 de enero dice que los reyes ya vuelven después se haber realizado su trabajo”, escribió ‘Juando’ en 2021

“No funciona”, insistió ‘Fernando Caballero’ hace cinco años

Por esta razón, no se recomienda utilizar esta herramienta de Amazon para tratar de seguir a los Reyes Magos en su camino por el mundo para dar regalos a los niños.

¿De dónde viene la tradición del 6 de enero?

En México, la tradición ha prevalecido y se espera que Melchor, Gaspar y Baltazar lleven regalos a los niños y niñas después de escribir una carta con lo que desean recibir, según retoma la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Parte de la costumbre consiste en partir una Rosca de Reyes la cual es un pan en forma ovalada de la rosca remite a la figura de las coronas de los Reyes Magos”. UNAM

La tradición de los Reyes Magos se origina en una narrativa bíblica y se perpetúa en la cultura contemporánea como figuras celestiales que visitan la Tierra anualmente para entregar regalos a los niños.

La celebración de los Reyes Magos: ¿de dónde viene?. Foto: Getty Images

La UNAM señala que se documentó que en el año 4 a.C., una conjunción de Júpiter y Saturno formó un astro luminoso en el oriente, identificado después como la Estrella de Belén.

En ese periodo, el rey Herodes fue informado por tres astrólogos babilonios, hoy día llamados los Reyes Magos, sobre el nacimiento del salvador, un niño que sería el rey de los judíos.

Ante tal anuncio, Herodes se sintió amenazado y ordenó asesinar a todos los niños menores de dos años. No obstante, los Reyes Magos, percibiendo sus intenciones hostiles, ocultaron al niño Jesús, frustrando así los planes de Herodes, según la UNAM.

Desde entonces, se dice que la constelación de Orión, hogar de los tres Reyes Magos, se mueve cada noche por el cielo, como si continuaran siguiendo a la estrella de Belén.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.