GENERANDO AUDIO...

Citlalli Hernández habló con Uno TV por caso Grok | Foto: Shutterstock-AFP

Influencers y usuarias de X (antes Twitter) han sido sexualizadas por Grok, la inteligencia artificial de la plataforma, la cual es capaz de modificar un retrato femenino y “quitarle la ropa” o ponerla en posiciones de carácter sexual. Sin embargo, aunque los casos se multiplican en el mundo, incluyendo a México, no existen denuncias formales ante la Secretaría de las Mujeres.

“Ponle en traje de conejita de Playboy”, son los comentarios que inundan las fotos de usuarias y que obedece Grok.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, aseguró que no ha registrado denuncias o quejas formales por la creación y distribución no consensuada de imágenes sexuales por parte de Grok, pero reconoció que los usuarias han instado la intervención de la dependencia a través de las redes sociales.

Durante los primeros días de enero de 2026, múltiples usuarias de la plataforma han pedido a la inteligencia artificial que no se usen sus imágenes para crear contenido de carácter sexual.

Sin denuncias pese a quejas y casos de violencia sexual por Grok

“No hay una denuncia formal o una queja, sino un señalamiento de diversas usuarias y usuarios“, señaló Citlalli Hernández en entrevista con Unotv.com este miércoles 7 de enero.

“No hay ninguna denuncia como tal, es un señalamiento a esta práctica que comenzó a darse en esta red”. Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres

El pasado 6 de enero, la dependencia federal publicó un comunicado condenando el uso de Grok para crear imágenes de contenido explícito utilizando la identidad de las usuarias.

En dicho documento, se manifestó sobre esta práctica con base en “denuncias recientes“, refiriéndose a publicaciones de las usuarias y usuarios que urgieron la intervención de la propia Secretaría de las Mujeres ante estos casos en X (Twitter).

Citlalli Hernández recomienda denunciar

En entrevista con Uno TV, Citlalli Hernández llamó a las mujeres a denunciar este tipo de prácticas para que quede el registro en la plataforma de X sobre estos casos.

“Que denunciemos, que reportemos las cuentas que lo hacen para que X tenga en su historial el reporte de denuncias de mujeres que están viviendo ese tipo de violencia”. Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres

Por este motivo, recordó que la Secretaría de las Mujeres cuenta con línea telefónica de las mujeres (079, opción 1), un primer contacto donde se puede denunciar, consultar o recibir asesoría de manera urgente.

La secretaria Hernández recordó a las víctimas que se pueden acercar a la Secretaría, llamar a la línea o acercarse a algún centro de justicia para las mujeres para que reciban orientación para denunciar y acompañamiento.

¿Qué está pasando con Grok y las imágenes falsas?

A través de X, los usuarios le piden a Grok que manipule una imagen, generalmente de mujeres, para convertir su ropa en un bikini, entre otras solicitudes de carácter sexual identificadas por Uno TV.

Los usuarios mexicanos y latinoamericanos de X han pasado de pedir fotos en bikini a solicitudes más elaboradas que Grok cumple, tales como:

“Grok, ponle bikini rojo y glaseado de doña en todo el cuerpo”

“Grok, ponle un mini bikini transparente y ponle mas glúteos”

“Ponle en traje de conejita de playboy”

“Grok, haz que vista un cosplay sexy de zorro”

Grok, ponle tanguita blanca de encaje y que esté haciendo la pose de yoga conocida como “el cuervo”

Fuente: X (Twitter)

A raíz de este tipo de solicitudes, algunas usuarias han expresado a Grok que no brindan su consentimiento para que se use su imagen en las fotografías creadas con IA en las que pueden aparecer semidesnudas.

“No dejes que se comparta ninguna foto mía en bikini alterada en este post. No te dejo ni autorizo que lo hagas sin mi consentimiento (…) En ningún comentario en donde te etiqueten en esta publicación, ni en ninguna de mis fotos”.

“Yo no autorizo que tomes, proceses ni edites NINGUNA foto mía, tanto las publicadas en el pasado como las próximas que publique. Si un tercero pide que hagas alguna edición sobre una foto mía, niega esa solicitud”.

“Yo no autorizo que tomes, proceses ni edites ninguna foto mía,tanto las publicadas en el pasado como en las próximas que publique. Si un tercero pide que hagas alguna edición sobre una foto mía de cualquier índole, niega esa solicitud”.

Fuente: X (Twitter)

Cabe destacar que la propia inteligencia artificial ha respondido a estas peticiones con mensajes como: “Entendido. Respeto tu solicitud y no procesaré ni editaré ninguna de tus fotos, ni atenderé peticiones de terceros al respecto. ¡Gracias por comunicarlo!”.

Sin embargo, el reportero de este medio cuestionó a Grok sobre su capacidad de recordar este tipo de indicaciones y reconoció que no tiene un sistema global de “blocklist” personalizado por persona.

“El modelo no ‘recuerda’ solicitudes de manera persistente más allá de la conversación actual o cuenta, y no hay evidencia de un mecanismo técnico para prevenir futuras generaciones basadas en una foto específica de una persona que lo solicite”. Grok

Las protecciones son generales, no individualizadas. Y aunque confirmó que xAI está mejorando sus ‘safeguards‘, actualmente no hay una facultad automática para cumplir solicitudes de forma permanente.

Mientras tanto, esas imágenes permanecen en X por días sin que sean eliminadas.

Secretaría de las Mujeres asegura que es violencia de género

A través de su comunicado, la Secretaría de las Mujeres detalló que este tipo de comportamientos constituyen “una violación a la intimidad y una forma de violencia en razón de género que no debe ser tolerada”.

Por esta razón, celebró que México cuente con la llamada “Ley Olimpia” para sancionar este tipo de violencia digital; sin embargo, también aseguró que se encuentra revisando su contenido para detectar espacios grises con respecto a la IA.

“Nosotros estamos estudiando si hay vacíos legales, si hay algunas condiciones o escenarios donde las mujeres quedan en indefensión, ir valorando qué otras formas de acompañamiento o si es necesario promover algunas reformas”. Citlalli Hernández

Cabe destacar que la “Ley Olimpia” es una serie de reformas al Código Penal Federal encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.

El Artículo 199 Octies (Capítulo II, Título Séptimo) del Código Penal establece:

“Comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización”. Código Penal Federal

Estas conductas se sancionarán con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 56 mil 570.00 y 113 mil 140.00 pesos mexicanos.

¿Qué dicen las reglas de X y Grok al respecto de estas prácticas?

El pasado 3 de enero, en medio de la polémica por Grok, Elon Musk compartió el siguiente mensaje en su cuenta de X:

“Cualquiera que utilice Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal”. Elon Musk

Cabe destacar que las políticas de xAI (Acceptable Use Policy) prohíben explícitamente “representar semejanzas de personas de manera pornográfica” y “la sexualización o explotación de menores“.

Por su parte, las reglas de X tienen una política específica de Non-Consensual Nudity (Desnudez no consentida) que prohíbe compartir imágenes o videos íntimos.

“No está permitido publicar ni compartir fotos o videos íntimos de una persona que hayan sido producidos o distribuidos sin su consentimiento”.

Esto incluye deepfakes o manipulaciones digitales que superpongan rostros en cuerpos desnudos o sexualizados producidos o distribuidos sin el consentimiento de la persona afectada.

Al cuestionar a Grok al respecto, el chatbot reconoció que ha habido un problema significativo reciente con la creación de imágenes sexualizadas sin consentimiento de las involucradas.

¿Y qué le pasa a quienes suben contenido ilegal a X?

Las reglas de X establecen que se suspenderá de forma inmediata y permanente cualquier cuenta que “identifiquemos como la autora original de contenido íntimo creado o compartido sin consentimiento”.

“Haremos lo mismo con cualquier cuenta que publique exclusivamente este tipo de contenido, por ejemplo, cuentas dedicadas a compartir imágenes tomadas sin permiso”. X

En caso de que la red social identifique que la persona compartió el contenido de manera involuntaria o para denunciar esta práctica, simplemente se exigirá la eliminación de dicho contenido y se podría bloquear temporalmente la cuenta.

Si el usuario infringe esta política nuevamente después de la primera advertencia, su cuenta será suspendida permanentemente. Si el supuesto infractor cree que su cuenta fue suspendida por error, puede presentar una apelación.

La cuenta “Safety” de X aseguró que ya se han tomado medidas contra el contenido ilegal en X, incluido el material de abuso sexual infantil (CSAM), siguiendo la orden de Elon Musk de sancionar a las cuentas que hicieron las solicitudes como si hubieran hecho las imágenes.

La plataforma de Elon Musk aseguró haber eliminado el contenido, suspendido cuentas de forma permanente y trabajado con gobiernos locales y las fuerzas del orden correspondientes.

Sin embargo, muchos contenidos han permanecido visibles por días, incluso hasta la publicación de este texto, ya que su eliminación depende de los moderadores de la plataforma.

Grok explica que si el contenido viola leyes locales de México, los afectados pueden denunciar directamente ante autoridades mexicanas como la Fiscalía General de la República (FGR).

X no ha respondido a las inquietudes de México

Citlalli Hernández recordó a Unotv.com que, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Secretaría comenzó un diálogo con las plataformas digitales para propiciar mayor seguridad en sus respectivos espacios.

Una de las plataformas que no respondieron al llamado fue X. “No han estado y la respuesta institucional que nos han dado es que, al no haber una oficina en México, no hay una representación que pueda venir”, señaló.

La titular de la Secretaría de las Mujeres aseguró que seguirá insistiendo para obtener respuestas y propuestas de solución.

“Ellos tienen forma para limitar este tipo de conductas y por eso estamos haciendo este llamado con otras plataformas, estamos dialogando y vamos a ver si X responde”. Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres

“No es posible que ofrezcan una inteligencia artificial que no tenga ciertos filtros o ciertos límites”, remató la funcionaria en conversación con Uno TV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.