Noticias de hoy 13 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 13 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Se reanudan actividades en Michoacán

Estados Unidos reanudó hoy sus actividades en todo Michoacán, luego de que la semana pasada frenara la importación de aguacate por temas de inseguridad.

Lluvias ayudan al Cutzamala

Las lluvias de los últimos días han impulsado la recuperación del Sistema Cutzamala; al 12 de agosto, presenta un total de 76.54% de almacenamiento.

Récord de turismo en México

México tuvo un primer semestre de 2026 con cifras récord en turismo; el total de visitantes internacionales aumentó 7.7%. respecto a 2025.

Irán contradice a Trump

El ejército iraní contradijo a Trump y negó que Estados Unidos controle el estrecho de Ormuz; afirmó que está totalmente bajo control de Irán.

Cifras tras terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes Colombia ha dejado, al menos, 273 fallecidos, 377 desaparecidas y casi 4 mil heridos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.